رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران دلفان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نورآباد، امروز شنبه با حضور فرماندار شهرستان دلفان، افشاری، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و ابراهیمی، رئیس اداره امور کارکنان و پشتیبانی بنیاد شهید استان برگزار شد.

در این آیین، «ذبیح‌الله شکارچی»، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دلفان مورد تکریم قرار گرفت و «مسلم فاضلی» به‌عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دلفان معرفی شد.