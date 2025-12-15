  1. استانها
کفاش:گشت‌های مشترک تعزیرات برای کنترل بازار شب یلدا تا ۳ دی ادامه دارد

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از ادامه گشت‌های مشترک نظارتی برای کنترل بازار شب یلدا با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تا سوم دی‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: طرح تشدید بر بازار ویژه شب یلدا از نیمه آذرماه جاری آغاز شده است و تا سوم دی ماه تداوم دارد.

وی افزود: تاکنون بازدیدها از ۱۰۴ واحد صنفی در استان منجر به تشکیل پرونده‌های تخلف به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۳۰ میلیارد ریال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی افزود: این طرح با هدف کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان در قالب گشت‌های مشترک اجرا می‌شود و تاکنون ۱۶ مورد گشت مشترک انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح نحوه عرضه مایحتاج مردم در شب یلدا مورد بازرسی قرار می‌گیرد علاوه بر آن بازرسان از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بنکداری ها، میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های بزرگ آجیل، خشکبار، شیرینی، گوشت قرمز و مرغ بازدید می‌کنند.

کفاش افزود: بازرسان با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و ارائه نشدن فاکتور فروش برخورد قانونی می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی اظهار کرد: رصد مستمر بازار از رسالت‌های تعزیرات حکومتی است و تشدید نظارت‌ها در قالب گشت‌های مشترک با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها اجرا می‌شود.

