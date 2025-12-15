به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: طرح تشدید بر بازار ویژه شب یلدا از نیمه آذرماه جاری آغاز شده است و تا سوم دی ماه تداوم دارد.
وی افزود: تاکنون بازدیدها از ۱۰۴ واحد صنفی در استان منجر به تشکیل پروندههای تخلف به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۳۰ میلیارد ریال شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسانشمالی افزود: این طرح با هدف کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان در قالب گشتهای مشترک اجرا میشود و تاکنون ۱۶ مورد گشت مشترک انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح نحوه عرضه مایحتاج مردم در شب یلدا مورد بازرسی قرار میگیرد علاوه بر آن بازرسان از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بنکداری ها، میادین میوه و تره بار، فروشگاههای بزرگ آجیل، خشکبار، شیرینی، گوشت قرمز و مرغ بازدید میکنند.
کفاش افزود: بازرسان با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و ارائه نشدن فاکتور فروش برخورد قانونی میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی اظهار کرد: رصد مستمر بازار از رسالتهای تعزیرات حکومتی است و تشدید نظارتها در قالب گشتهای مشترک با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها اجرا میشود.
نظر شما