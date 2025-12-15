به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: ایران‌هراسی صهیونیست‌ها در شرایطی است که وضعیت یهودیان در ایران با تصویرسازی مغالطه‌آمیز تل‌آویو، فاصله‌ای بسیار بعید دارد. تل‌آویو از کشتار دیروز در سیدنی دنبال چیست؟

حمله به مراسم «حنوکا» در سیدنی؛ آغاز یک جنگ روانی

ظهر روز گذشته، منابع خبری از وقوع یک حمله مسلحانه مرگبار به تجمع یهودیان در شهر سیدنی استرالیا خبر دادند. این حمله در جریان مراسم مذهبی جشن «حنوکا» رخ داد؛ مراسمی که هرساله از سوی یهودیان برگزار می‌شود.

براساس گزارش‌های اولیه: حداقل ۲۰ نفر کشته، صدها نفر زخمی. مهاجمان: افراد ناشناس. شیوه حمله: تیراندازی مستقیم به جمعیت

در میان قربانیان این حادثه: خاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده جنبش صهیونیستی «حباد» در استرالیا کشته شد. رئیس شورای یهودیان استرالیا –اسرائیل نیز در این حمله زخمی شد. این حادثه، بلافاصله به دستمایه‌ای برای موج جدید جنگ روانی رژیم صهیونیستی علیه بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

تل‌آویو، کانبرا را متهم می‌کند

پس از وقوع این حادثه، مقامات رژیم صهیونیستی به‌سرعت وارد فاز اتهام‌زنی سیاسی شدند. نخستین هدف این حملات لفظی، دولت استرالیا بود. نتانیاهو چه گفت؟ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی رسمی اعلام کرد: «۳ ماه پیش به نخست‌وزیر استرالیا نوشتم که سیاست‌های آنها در حال دامن‌زدن به نفرت علیه یهودیان است. یهودستیزی سرطانی است که وقتی رهبران سکوت می‌کنند، گسترش می‌یابد.»

ادعای وزارت امور یهودیان خارج از اسرائیل

این نهاد نیز پا را فراتر گذاشت و مدعی شد: دولت استرالیا مسئول مستقیم حمله مرگبار سیدنی است. کانبرا به‌گونه‌ای عمل کرده که یهودیان نمی‌توانند با امنیت و آرامش به‌عنوان یهودی زندگی کنند.



تظاهرات علیه اسرائیل- یهودستیزی!

«گیدون سعار» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: «این حمله نتیجه تحریک و جنون یهودی‌ستیزی است که در ۲ سال گذشته در خیابان‌های استرالیا جریان داشته است.» نکته کلیدی اینجاست که منظور سعار از «تحریک یهودستیزی» در واقع تظاهرات مردمی علیه جنایات اسرائیل در غزه است؛ اعتراضاتی که در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان برگزار شده‌اند.



چرخش آشنا؛ این بار نوبت ایران است

پس از دولت استرالیا، هدف بعدی کاملاً قابل پیش‌بینی بود: جمهوری اسلامی ایران. یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد: فعالیت‌های «یهودستیزانه ایران» افزایش یافته است.

حتی حزب‌الله و حماس نیز در این روند نقش دارند.

و در نهایت ادعا کرد: «شکی نیست که جهت و زیرساخت این حمله از تهران سرچشمه گرفته است.» این اتهامات بدون ارائه حتی یک سند یا شاهد مطرح شدند.



سابقه‌سازی: اخراج سفیر ایران از استرالیا

این نخستین‌بار نیست که حوادث مرتبط با یهودیان در استرالیا به فشار سیاسی علیه ایران منجر می‌شود. در ابتدای شهریورماه امسال: نخست‌وزیر استرالیا، «احمد صادقی» سفیر ایران را اخراج کرد.

دلیل اعلام‌شده: اتهامات واهی درباره دست‌داشتن ایران در ۲ حادثه یهودستیزانه این دو حادثه عبارت بودند از: حمله به آشپزخانه «لوئیس کانتیننتال» در سیدنی – ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ حمله به کنیسه «آداس اسرائیل» در ملبورن – ۶ دسامبر ۲۰۲۴



واکنش رسمی تهران؛ موضع وزیر امور خارجه

«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام گفت: «من در هیچ موضوعی با جنایتکاران جنگی تحت تعقیب نظر موافق ندارم، اما نتانیاهو در یک مورد درست می‌گوید: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً سیاستمدار ضعیفی است.»

واکنش سخنگوی وزارت خارجه

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تیراندازی به یهودیان استرالیا: ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است.

آمارها چه می‌گویند؟

براساس ادعای شورای اجرایی یهودیان استرالیا: تعداد حوادث موسوم به «ضدیهودی» در بازه اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ به ۲۰۶۲ مورد رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل، ۳۱۶ درصد افزایش داشته است. اما نکته مغفول: این افزایش، همزمان با جنگ گسترده اسرائیل علیه مردم غزه رخ داده است. بسیاری از این حوادث، واکنش‌های اجتماعی و اعتراضی به جنایات اسرائیل بوده‌اند، نه اقدامات سازمان‌یافته دولتی.



یهودیت در برابر صهیونیسم

در مقابل این روایت‌سازی: یهودیان بسیاری در سراسر جهان طی ۲ سال اخیر با صراحت از صهیونیسم و نتانیاهو اعلام برائت کرده‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۵ و همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل: یهودیان «ناتوری کارتا» در نیویورک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یهودستیزی؛ خط قرمز فرهنگ ایرانی

در ایران: یهودیان طبق قانون اساسی از آزادی کامل مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند. هیچ محدودیتی در برگزاری مراسم دینی آنها وجود ندارد. همواره تأکید شده که مخالفت با صهیونیسم، هیچ ارتباطی با یهودیان ندارد.

این رویکرد: ریشه در ارزش‌های اسلامی و سنت تاریخی همزیستی ادیان در ایران دارد.

هدف نهایی صهیونیسم چیست؟

تل‌آویو با پیوندزدن «ایران» و «یهودستیزی» به‌دنبال: مظلوم‌نمایی جهانی، انحراف افکار عمومی از جنایات غزه، ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران، زمینه‌سازی ذهنی برای حملات نظامی احتمالی علیه ایران.