امام جمعه کرمانشاه: اگر دشمن خطا کند پاسخ سختی دریافت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، خود و نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و نماز جمعه و حضور مؤمنان در این فریضه را از مصادیق مهم تقوا دانست.

وی با اشاره به جایگاه نماز جمعه در روایات اظهار کرد: نماز جمعه نقشی مهم در سلامت سیاسی و اجتماعی جامعه دارد و حضور مردم در این فریضه می‌تواند از انحرافات فکری، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده در روایات درباره ترک نماز جمعه افزود: در روایات نسبت به ترک سه نماز جمعه بدون عذر و از روی بی‌اعتنایی هشدار داده شده و این موضوع به عنوان عاملی برای گرفتار شدن انسان به نفاق و غفلت مورد توجه قرار گرفته است.

آیت الله غفوری تصریح کرد: بر اساس روایات، خطبه‌های نماز جمعه باید مصالح مورد نیاز جامعه و مفاسدی را که جامعه را تهدید می‌کند برای مردم تبیین کند و از این منظر، نماز جمعه جایگاه مهمی در هدایت جامعه دارد.

وی ادامه داد: فاصله گرفتن جامعه از این فضای هدایت‌گر، زمینه را برای اثرگذاری شیاطین و جریان‌های انحرافی فراهم می‌کند و امروز نیز رسانه‌های وابسته به دشمن و فضای مجازی آلوده، حجم زیادی از مطالب خلاف واقع و تحریک‌کننده را منتشر می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: هرچه نماز جمعه باشکوه‌تر برگزار شود و حضور مردم در آن افزایش یابد، ظرفیت تأثیرگذاری این فریضه برای هدایت و صیانت جامعه نیز بیشتر خواهد شد و مؤمنان باید اهمیت این فرصت را برای دیگران نیز تبیین کنند.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز نخبگان، نخبگان را موتور محرکه جوامع دانست و گفت: پیشرفت جوامع بشری تا حد زیادی به فکر، استعداد و توانمندی نخبگان وابسته است و باید زمینه ایفای نقش آنان و استفاده از ظرفیت‌هایشان فراهم شود.

وی افزود: برخی کشورهای غربی با رصد نخبگان کشورهای مختلف، تلاش می‌کنند پس از پایان تحصیل و رسیدن آنان به سطح مطلوب علمی، زمینه جذب و استفاده از توانمندی آنها را فراهم کنند و ما نیز باید در برنامه‌های نظام، دولت و برنامه‌های توسعه‌ای توجه جدی به نخبگان داشته باشیم.

امام جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: نباید به دلیل برخی مسائل جزئی یا تنگ‌نظری‌ها نخبگان کشور را از دست بدهیم و شرایطی ایجاد شود که نخبگان به دلیل مشکلات مادی یا دیگر مسائل، در خدمت دشمن قرار گیرند.

وی با قدردانی از نخبگانی که با وجود برخی ناملایمات همچنان در کشور مانده‌اند یا پس از تکمیل تحصیلات به کشور بازگشته‌اند، گفت: این افراد خود را فرزندان این سرزمین می‌دانند و دانش و توانمندی خود را در خدمت مردم قرار داده‌اند و جامعه قدردان این رویکرد است.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مجموعه فراجا در کشور و به ویژه استان کرمانشاه که استانی مرزی و دارای شرایط خاص است، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به مأموریت‌های متنوع نیروی انتظامی افزود: مجموعه انتظامی در حفظ امنیت کشور و ارائه خدمات مختلف به مردم نقش مؤثری دارد و نیروهای این مجموعه در جریان حوادث و درگیری‌های مختلف نیز شهدای عزیزی را تقدیم کرده‌اند که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین از سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان، به دلیل اقدامات و تدابیر انجام‌شده در حوزه مأموریت‌های انتظامی قدردانی و برای نیروهای فراجا آرزوی توفیق کرد.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع محرومیت‌زدایی از مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات و کمبود امکانات در برخی از این مناطق، طرح جامعی برای محرومیت‌زدایی شهر کرمانشاه در دست تهیه و اقدام است.

وی افزود: در جلساتی با حضور استاندار کرمانشاه و مسئولان کشوری، موضوع رسیدگی و ساماندهی مناطق حاشیه‌ای شهر مورد تأکید قرار گرفته و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان نیز برای ایفای نقش در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی معابر مناطق حاشیه‌ای گفت: امسال میزان آسفالت و بهسازی معابر این مناطق بیش از دو برابر سال‌های گذشته بوده و این روند باید ادامه پیدا کند.

آیت الله غفوری در عین حال با اشاره به مطالبی که در جریان بازدید از مناطق محروم از سوی برخی مردم مطرح شده است، اظهار کرد: برخی شهروندان عنوان کرده‌اند که سال‌ها با وجود فعالیت شوراهای شهر، معابر محل سکونت آنان آسفالت نشده اما پس از انحلال شورای شهر این اقدامات آغاز شده است و این مسئله باید برای مسئولانی که در آینده قصد حضور در شوراها را دارند، مورد توجه و عبرت قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مردم انتظار دارند حضور مسئولان در جایگاه‌های مختلف، آثار خود را در میدان و در زندگی جامعه نشان دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام ایشان به مناسبت هفته دفاع مقدس را راهبردی و دارای ابعاد مختلف دانست و گفت: صاحب‌نظران باید این پیام را برای مردم تبیین، تحلیل و بررسی کنند و ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله غفوری پیام رهبر معظم انقلاب درباره اجلاس سالانه نماز را نیز مهم دانست و افزود: نماز اساس و بنیان حرکت‌های سازنده در جامعه است و این پیام نیازمند توجه و تعمق عمومی است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ابهام، اظهارات متناقض و فضاسازی رسانه‌ای، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و جامعه باید نسبت به این شیوه‌های تبلیغاتی هوشیار باشد.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه دشمن به دنبال القای تصویری متفاوت از واقعیت شرایط خود و ایران است، افزود: به گفته وی، مشکلات نیروی انسانی، کمبود تجهیزات راهبردی و برخی فشارهای اقتصادی و سیاسی، دشمن را با چالش‌هایی مواجه کرده است و بخشی از این وضعیت در عرصه تبلیغات رسانه‌ای پنهان می‌شود.

آیت الله غفوری همچنین با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این موضوع را نتیجه مقاومت ملت عراق دانست و گفت: آمریکا ناچار شد عراق را ترک کند و این خروج به گفته وی، نه از روی لطف، بلکه در نتیجه ایستادگی و مقاومت مردم عراق اتفاق افتاد.

وی تأکید کرد: مردم ایران باید بدانند کشور در حوزه آمادگی برای مقابله با تهدیدات در سطح بالایی قرار دارد و اگر دشمن مرتکب خطا شود، پاسخ سختی دریافت خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی نیز گفت: وعده‌های مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان آمریکایی درباره فروپاشی سریع اقتصاد ایران محقق نشده و اقتصاد کشور ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

آیت الله غفوری در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به صدور حکم قضایی برای یکی از نمایندگان مجلس، خواستار پرهیز از جنجال‌آفرینی پیرامون احکام قضایی شد.

وی افزود: حتی در مواردی که افراد احساس می‌کنند حقی از آنان تضییع شده است، باید مراقب باشند پیگیری مسائل به گونه‌ای نباشد که انسجام ملی و اجتماعی آسیب ببیند و فضای جامعه دچار التهاب شود.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت کمتر از بازار در برخی فروشگاه‌های شهرداری تهران، پیشنهاد کرد: می‌توان از این ظرفیت به عنوان یک راهکار فوری برای کمک به معیشت مردم استفاده کرد و تدابیر مشابهی برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها در سراسر کشور اندیشید.

آیت الله غفوری در پایان با تأکید بر ضرورت اتکا به خداوند، وحدت و انسجام ملی، برای توفیق مردم و کشور و حفظ نظام و رهبری انقلاب اسلامی دعا کرد.