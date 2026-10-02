امام جمعه چارک: مبارزه با قاچاق سوخت باید قاطع، قانونمند و هوشمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۰ مهرماه با اشاره به اهمیت تقوا در جامعه اظهار کرد: جامعه‌ای که تقوا در آن زنده باشد، در برابر دروغ، شایعه، فریب، تحریف و بازی با افکار عمومی مقاوم خواهد بود.

وی با استناد به آموزه‌های نهج‌البلاغه و قرآن کریم، یکی از خطرهای مهم اجتماعی را وارونه‌سازی حقیقت دانست و افزود: ممکن است فردی با زبان دین از خیر، صلاح و عدالت سخن بگوید، اما معیار شناخت افراد تنها سخنان آنان نیست و باید فاصله میان ادعا و عمل را نیز مورد توجه قرار داد.

امام جمعه بندرچارک با تأکید بر ضرورت شناخت حق پیش از قضاوت درباره افراد تصریح کرد: در جامعه اسلامی باید سخن را با معیار حق سنجید، نه اینکه حق را با شخصیت افراد بسنجیم؛ از این رو مؤمن نباید گرفتار شخصیت‌پرستی، شایعه‌پذیری و قضاوت بر اساس هیاهو شود.

حاجبی با اشاره به آیه ۶ سوره حجرات درباره ضرورت تحقیق و بررسی اخبار گفت: امروز انسان ممکن است در چند ثانیه با یک خبر، تصویر، فیلم، تحلیل یا پیام در فضای عمومی مواجه شود، اما مؤمن نباید صرفاً به دلیل انتشار یا تکرار گسترده یک مطلب، آن را باور کند.

وی افزود: تقوا در عصر ارتباطات یعنی مسئولیت‌پذیری در برابر آنچه می‌شنویم، می‌بینیم و منتشر می‌کنیم.

امام جمعه بندرچارک همچنین با بیان اینکه سخن زیبا به‌تنهایی معیار حق نیست، خاطرنشان کرد: یکی از معیارهای شناخت سخن درست، ثمره و پیامد آن است؛ اگر سخنی جامعه را به یأس، بدبینی، کینه، اختلاف و بی‌اعتمادی سوق دهد، باید با دقت بیشتری درباره آن اندیشید.

حاجبی تأکید کرد: نقد کردن با ناامید کردن متفاوت است، بیان ضعف‌ها با شکستن روحیه مردم تفاوت دارد و هشدار دادن نباید به ایجاد یأس در جامعه منجر شود؛ جامعه مؤمن باید ضمن واقع‌بینی و توجه به مشکلات، امید خود را حفظ کند.

اخراج آمریکا از عراق نتیجه مقاومت و اراده ملی است

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را از تحولات مهم منطقه دانست و گفت: اخراج آمریکا از عراق جلوه‌ای از پیروزی اراده ملی بر اشغالگری است و ملت عراق با مقاومت، ایمان و پایداری نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده یک ملت آزادی‌خواه ایستادگی کند.

امام جمعه بندرچارک افزود: این اتفاق نتیجه سازش، مذاکره و امتیازدهی نبود، بلکه ثمره ایستادگی مردم، خون مجاهدان و مقاومت مستمر است.

حاجبی با اشاره به نقش شهدای مقاومت در این مسیر اظهار کرد: خون شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و هزاران مؤمن دیگر از پایه‌های این پیروزی است و راه آزادی و استقلال را هموار کرده است.

وی همچنین بر ضرورت هوشیاری مردم و نیروهای مقاومت عراق در برابر تلاش‌های دشمن برای ایجاد دوباره ناامنی و بی‌ثباتی تأکید کرد و گفت: وحدت ملی و بصیرت، سپر دفاعی در برابر توطئه‌هاست.

تربیت کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است

امام جمعه بندرچارک در ادامه با اشاره به روز جهانی کودک و اهمیت حقوق و تربیت کودکان گفت: کودک تنها یک عضو کوچک خانواده نیست، بلکه سرمایه انسانی و آینده یک جامعه است.

حاجبی افزود: اگر کودکی در محیطی سرشار از محبت، امنیت، تربیت صحیح و آموزش رشد کند، جامعه آینده از انسان‌هایی مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و توانمند برخوردار خواهد بود؛ اما قرار گرفتن کودک در معرض خشونت، تحقیر، بی‌توجهی، آسیب‌های اجتماعی یا فضای ناسالم رسانه‌ای می‌تواند آثار خود را سال‌ها بعد در جامعه نشان دهد.

وی با تأکید بر نقش الگوی رفتاری والدین در تربیت فرزندان تصریح کرد: تربیت تنها تأمین خوراک، پوشاک و تحصیل نیست؛ کودک بیش از هر چیز به الگوی رفتاری نیاز دارد و اثر رفتار والدین از گفتار آنان بیشتر است.

امام جمعه بندرچارک همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر کودکان گفت: فناوری می‌تواند فرصت بزرگی برای آموزش و رشد باشد، اما استفاده بدون نظارت و آموزش سواد رسانه‌ای، کودک را در معرض محتوای نامناسب، خشونت، فریب و آسیب‌های روحی و اجتماعی قرار می‌دهد.

حاجبی خاطرنشان کرد: وظیفه خانواده، مدرسه و نهادهای فرهنگی این نیست که کودک را از دنیای جدید کاملاً جدا کنند، بلکه باید قدرت انتخاب، تشخیص و استفاده صحیح از این فضا را به او بیاموزند.

نیروی انتظامی باید با اقتدار و مهربانی در کنار مردم باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش فرماندهان و کارکنان انتظامی بخش شیبکوه و شهر چارک برای برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

امام جمعه بندرچارک اظهار کرد: نیروی انتظامی در نظام اسلامی تنها یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه ستون استوار امنیت، مظهر حاکمیت و فصل مشترک مردم و حاکمیت است.

حاجبی با تأکید بر ضرورت همراهی اقتدار با عدالت و مهربانی افزود: پلیس باید ضمن برخورد مقتدرانه با جرائم، حقوق شهروندی و کرامت مردم را رعایت کند و جلب رضایت مردم را مورد توجه قرار دهد.

مبارزه با قاچاق سوخت باید قاطع، قانونمند و هوشمند باشد

وی با اشاره به مسئله قاچاق سوخت در منطقه گفت: مبارزه با قاچاق سوخت از موضوعات مهم منطقه است، زیرا این فعالیت‌ها منابع عمومی را هدر می‌دهد، به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، زمینه سوءاستفاده و ناامنی ایجاد می‌کند و گاهی جان قاچاقچیان و شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد.

امام جمعه بندرچارک تصریح کرد: مبارزه با قاچاق باید قاطع، قانونمند و هوشمند باشد و همان‌گونه که در برابر قاچاقچیان سازمان‌یافته نباید سستی کرد، در برخورد با مردم و صاحبان کسب‌وکار نیز باید قانون، عدالت و حقوق شهروندی رعایت شود.

حاجبی از فرماندهان انتظامی بخش شیبکوه و شهر چارک خواست با استمرار اقدامات پیشگیرانه و اطلاعاتی، همکاری با دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی با شبکه‌های قاچاق، اجازه ندهند عده‌ای محدود منافع عمومی و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت پایدار گفت: امنیت یک امر دوطرفه است و همکاری مردم با نیروهای انتظامی، گزارش موارد مشکوک از مسیرهای قانونی، پرهیز از حمایت از فعالیت‌های مجرمانه و رعایت قانون، پشتوانه مهمی برای امنیت پایدار در منطقه است.