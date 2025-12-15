ثبت نام دوره های سوادآموزی انتقال و تحکیم در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله پناهنده اظهار کرد: بر اساس هدف گذاری‌های انجام شده، امسال ۱۲٠ نفر تحت پوشش دوره سواد آموزی و ۱۴۵ نفر در دوره تثبیت و تحکیم سواد و ۴۹۵ نفر در دوره انتقال مشارکت خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس تصمیم سازمان نهضت سوادآموزی، آموزش دهندگان در سال جاری حقوق خود را بر اساس حق التدریس دریافت خواهند کرد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حجم تخصیصی از سمت سازمان نهضت سوادآموزی، بیان کرد: برنامه ریزی های لازم برای ثبت نام و آموزش سوادآموزان انجام شده و کلاس گذاری در حال انجام هست.

پناهنده ضمن تشریح روند شناسایی و جذب واجدان شرایط از کارشناسان سوادآموزی شهرستان‌ها و مناطق خواست، اقدامات لازم را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند تا کلاس‌های سال ۱۴۰۴ طبق تقویم آموزشی و بدون تأخیر آغاز شود.