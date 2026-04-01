به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان با اشاره به موج گسترده ورود مسافران اظهار کرد: از آغاز تعطیلات تاکنون میلیون‌ها نفر به مازندران سفر کرده‌اند و هم‌اکنون استان در حال ارائه خدمات به جمعیتی چند برابر ظرفیت پیش‌بینی‌شده خود است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های موجود پاسخگوی چنین حجمی از تقاضا نیست، افزود: امکانات فعلی برای جمعیت به‌مراتب کمتری طراحی شده، اما نیروهای اجرایی در سراسر استان با تمام توان در حال مدیریت شرایط و ارائه خدمات هستند.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه امکانات گردشگری در سطح استان گفت: یکی از چالش‌های جدی، تمرکز امکانات در برخی نقاط و محرومیت سایر مناطق است که در برنامه‌های جدید، ایجاد توازن در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، توجه ویژه‌ای به ایجاد زیرساخت‌های متناسب با توان مالی اقشار متوسط داریم. کمبود مراکز اقامتی با سطح قیمت متوسط، از جمله مسائل مهمی است که باید برای آن راهکار عملی ارائه شود.

تولایی همچنین به موضوع هزینه‌های خدمات گردشگری اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق، نرخ‌های ارائه خدمات با شرایط اقتصادی مردم همخوانی ندارد و ضروری است بازنگری‌هایی در این زمینه انجام شود تا دسترسی عموم مردم به امکانات گردشگری تسهیل شود.

وی از آمادگی استان برای اجرای برنامه‌های نوین در حوزه گردشگری خبر داد و افزود: پیشنهاد شده با تشکیل سازوکارهای تخصصی، سیاست‌گذاری‌ها متناسب با ویژگی‌های خاص مازندران انجام شود تا روند سرمایه‌گذاری تسهیل و موانع اداری کاهش یابد.

معاون استاندار مازندران در پایان با قدردانی از تلاش فعالان حوزه خدمات سفر، ابراز امیدواری کرد با همکاری نهادهای مرتبط، روند توسعه گردشگری استان شتاب بیشتری بگیرد.