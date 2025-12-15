نصب المان هنری «گلستان سعدی» در منطقه دو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، المان هنری «گلستان سعدی» در راستای ارتقای سیما و منظر شهری و پاسداشت مفاخر ادبی ایران، با حضور جمعی از مدیران شهری در خیابان ایرانزمین نصب شد.
علیاصغر طاهری، معاون خدمات شهری و محیطزیست منطقه ۲ تهران گفت: این اثر هنری که ترکیبی از مجسمه و طراحی بصری الهامگرفته از نگارگری ایرانی است، تندیس سعدی شیرازی، شاعر نامدار قرن هفتم، را در حال نگارش اثر ماندگار خود «گلستان» به تصویر میکشد.
وی افزود: در پسزمینه اثر، جلوههایی از نقوش اسلیمی و رنگهای آرامشبخش بهکاررفته که با نورپردازی ویژه، جلوهای بدیع و چشمنواز به فضای شهری بخشیده است.
معاون شهردار منطقه ۲ اظهار داشت: این المان هنری باهدف ترویج فرهنگ و زبان فارسی، گرامیداشت چهرههای ماندگار ادب ایران و همچنین احیای هویت فرهنگی در سیمای شهری طراحی و اجرا شده است. محتوای فرهنگی فضاهای شهری میتواند نقش ارزشمندی در ارتقای سلیقه عمومی و افزایش حس تعلق شهروندان به شهر ایفا کند.
وی افزود: تلاش مدیریت شهری منطقه دو آن است که با بهرهگیری از زبان هنر، ارتباطی انسانیتر و تأثیرگذارتر با شهروندان برقرار شود و در کنار توسعه عمرانی، بعد فرهنگی شهر نیز غنا یابد. نصب المان گلستان سعدی نمونهای از این رویکرد فرهنگی است که هم جنبه زیباییشناسانه دارد و همپیوندی میان تاریخ و زندگی روزمره شهروندان برقرار میسازد
