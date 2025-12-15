  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

امام جمعه بوشهر: طراحی برنامه‌های متنوع دانش آموزی در اعتکاف ضروری است

امام جمعه بوشهر: طراحی برنامه‌های متنوع دانش آموزی در اعتکاف ضروری است

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر لزوم طراحی برنامه‌های متنوع دانش آموزی در اعتکاف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی اعتکاف استان بوشهر با بر لزوم برنامه‌ریزی جدی‌تر برای اعتکاف دهه آخر رمضان، تصریح کرد: این ایام، ظرفیت حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف را نیز دارد و باید متناسب با شرایط تحصیلی و اجتماعی، برنامه‌های متنوع اما حساب‌شده برای آن طراحی شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر رعایت دقیق احکام شرعی اعتکاف، یادآور شد: شرط اساسی اعتکاف، برگزاری آن در مسجد است و اعتکاف در مکان‌هایی مانند حسینیه‌ها، زینبیه‌ها یا فضاهای غیر مسجدی، مشروعیت شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه فلسفه اصلی اعتکاف، خلوت و انس با خداوند است، افزود: برگزاری کلاس‌های طولانی، سخنرانی‌های چندساعته و برنامه‌های پی‌درپی، می‌تواند روح اعتکاف را تضعیف کند و به‌جای آن، برنامه‌ها باید کوتاه، گویا، شیوا، رسا و اثرگذار باشند.

امام جمعه بوشهر: طراحی برنامه‌های متنوع دانش آموزی در اعتکاف ضروری است

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت چاپ و توزیع احکام اعتکاف به زبان ساده در مساجد، گفت: بسیاری از اعمال ناآگاهانه، از جمله خرید و فروش، ترک مسجد به‌صورت ناصحیح یا استفاده نادرست از برخی امکانات، می‌تواند باعث ابطال اعتکاف شود.

وی با اشاره به موضوع سلامت و بهداشت لزوم نظارت پزشکی در ایام اعتکاف تصریح کرد: حضور افراد بیمار یا دارای علائم بیماری در اعتکاف، می‌تواند سلامت جمعی را به خطر اندازد و مساجد میزبان باید پیوست سلامت داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: مساجدی که فاقد حداقل امکانات اولیه هستند، نباید به‌عنوان محل اعتکاف انتخاب شوند و تأمین زیرساخت‌ها، وظیفه هیئت‌امنا و امام جماعت مسجد است، نه نهادهای بیرونی.

کد خبر 6690007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها