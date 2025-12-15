به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی اعتکاف استان بوشهر با بر لزوم برنامهریزی جدیتر برای اعتکاف دهه آخر رمضان، تصریح کرد: این ایام، ظرفیت حضور دانشآموزان و اقشار مختلف را نیز دارد و باید متناسب با شرایط تحصیلی و اجتماعی، برنامههای متنوع اما حسابشده برای آن طراحی شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر رعایت دقیق احکام شرعی اعتکاف، یادآور شد: شرط اساسی اعتکاف، برگزاری آن در مسجد است و اعتکاف در مکانهایی مانند حسینیهها، زینبیهها یا فضاهای غیر مسجدی، مشروعیت شرعی ندارد.
وی با بیان اینکه فلسفه اصلی اعتکاف، خلوت و انس با خداوند است، افزود: برگزاری کلاسهای طولانی، سخنرانیهای چندساعته و برنامههای پیدرپی، میتواند روح اعتکاف را تضعیف کند و بهجای آن، برنامهها باید کوتاه، گویا، شیوا، رسا و اثرگذار باشند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت چاپ و توزیع احکام اعتکاف به زبان ساده در مساجد، گفت: بسیاری از اعمال ناآگاهانه، از جمله خرید و فروش، ترک مسجد بهصورت ناصحیح یا استفاده نادرست از برخی امکانات، میتواند باعث ابطال اعتکاف شود.
وی با اشاره به موضوع سلامت و بهداشت لزوم نظارت پزشکی در ایام اعتکاف تصریح کرد: حضور افراد بیمار یا دارای علائم بیماری در اعتکاف، میتواند سلامت جمعی را به خطر اندازد و مساجد میزبان باید پیوست سلامت داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید کرد: مساجدی که فاقد حداقل امکانات اولیه هستند، نباید بهعنوان محل اعتکاف انتخاب شوند و تأمین زیرساختها، وظیفه هیئتامنا و امام جماعت مسجد است، نه نهادهای بیرونی.
