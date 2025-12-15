به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران سراسر کشور با اشاره به جلسات برگزار شده از ابتدای سال جاری گفت: جمع‌بندی ۳۳ پیشنهاد اصلاحی شهرداران و مدیران عامل سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها در این نشست بررسی شد تا پیش‌نویس نهایی آماده تصویب شود.



وی افزود: این آئین‌نامه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرها و بهبود فرآیندهای مالی و اجرایی شهرداری‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و نقطه‌نظرات عملیاتی شهرداران کلان‌شهرها نقش کلیدی در اصلاح آن دارد.



وی افزود: در این نشست چهار شهردار کلان‌شهرهای تبریز، بیرجند، کرمان و ایلام دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آئین‌نامه ارائه خواهندکردند و نسخه نهایی پس از جمع‌بندی نقطه‌نظرات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.



معاون امور شهرداری‌ها یادآور شد: این بازنگری‌ها به منظور شفافیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری در جهت توسعه پایدار کلان‌شهرها انجام می‌شود و انتظار می‌رود با تصویب نهایی، روند سرمایه‌گذاری در شهرها سرعت و شفافیت بیشتری پیدا کند.