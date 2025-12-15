  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

شهرداران در اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری پای میز تصمیم‌گیری

گرگان-معاون سازمان شهرداری‌ها از جمع‌بندی ۳۳ پیشنهاد شهرداران برای اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها خبر داد و گفت:نقطه‌نظرات نهایی در نشست اخیر بررسی شد تا نسخه نهایی آماده تصویب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران سراسر کشور با اشاره به جلسات برگزار شده از ابتدای سال جاری گفت: جمع‌بندی ۳۳ پیشنهاد اصلاحی شهرداران و مدیران عامل سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها در این نشست بررسی شد تا پیش‌نویس نهایی آماده تصویب شود.

وی افزود: این آئین‌نامه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرها و بهبود فرآیندهای مالی و اجرایی شهرداری‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و نقطه‌نظرات عملیاتی شهرداران کلان‌شهرها نقش کلیدی در اصلاح آن دارد.

وی افزود: در این نشست چهار شهردار کلان‌شهرهای تبریز، بیرجند، کرمان و ایلام دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آئین‌نامه ارائه خواهندکردند و نسخه نهایی پس از جمع‌بندی نقطه‌نظرات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

معاون امور شهرداری‌ها یادآور شد: این بازنگری‌ها به منظور شفافیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری در جهت توسعه پایدار کلان‌شهرها انجام می‌شود و انتظار می‌رود با تصویب نهایی، روند سرمایه‌گذاری در شهرها سرعت و شفافیت بیشتری پیدا کند.

