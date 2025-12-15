به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، محمدحسین ایمانی خوشخو درباره اهمیت برگزاری چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و خلاق گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصتی برای گردهمایی ذینفعان و آشنایی بیشتر فعالان صنایع فرهنگی با آخرین دستاوردهای این حوزه است.
وی افزود: پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تاکنون سه دوره نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و خلاق را برگزار کرده است. در این نمایشگاهها آخرین دستاوردهای شرکتهای عضو پارک به نمایش گذاشته شده و چند کارگاههای تخصصی نیز برگزار و چند تفاهمنامهها نیز امضا شد. امسال نیز قرار است چهارمین دوره این نمایشگاه با تأکید بر هوش مصنوعی برگزار شود.
رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی خاطرنشان کرد: چهارمین نمایشگاه مبتنی بر هوش مصنوعی با حضور نزدیک به ۵۰ شرکت منتخب برگزار میشود. این شرکتها دستاوردهای خود را طی ۴ روز نمایشگاه (۷ الی ۱۰ دیماه) در فضایی بیش از دو هزار متر در محل پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ ارائه میکنند. همچنین در طول نمایشگاه، مدیران و مسئولان مرتبط این حوزه حضور یافته و چند تفاهمنامه نیز به امضا خواهد رسید.
وی در خصوص تأکید این نمایشگاه به موضوع هوش مصنوعی پرداخت و عنوان کرد: امروزه هوش مصنوعی محور اصلی بحث در همه مجامع علمی کشور است و نقش آن در رشتههای مختلف اهمیت ویژهای دارد. هوش مصنوعی ابزاری برای کوتاهکردن فاصله بین ایده و محصول است و جایگزین فرد هنرمند و خلاق نمیشود. اگر فعالان فرهنگی بهصورت فعال از آن استفاده کنند، هوش مصنوعی میتواند بهعنوان یک کمککار عمل کند، اما اگر تنها تماشاگر باشند، ممکن است هوش مصنوعی محصولی ناقص ارائه کند.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در پایان با اشاره به ارتباط نزدیک صنایع فرهنگی باهوش مصنوعی گفت: در حال حاضر نگرانیهایی از ورود هوش مصنوعی به این حوزه وجود دارد، به همین دلیل پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی از حدود یک سال گذشته، هوش مصنوعی را جزو بحثهای اصلی خود قرار داده و نشستهای تخصصی در زمینه سینما، نشر و موسیقی با محوریت هوش مصنوعی برگزار کرده است. هدف ما از پیوند دادن صنایع فرهنگی و هوش مصنوعی، هشدار دادن به فعالان این حوزه و آمادهسازی آنها برای استفاده صحیح از این فناوری است.
گفتنی است، چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و خلاق پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی با محوریت هوش مصنوعی از ۷ الی ۱۰ دیماه در این پارک برگزار خواهد شد و از علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت میشود.
نظر شما