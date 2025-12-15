ماینرهای فعال قاچاق در شهرستان بندرلنگه از مدار خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله با کالاهای قاچاق و مبارزه باجرایم اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی و گشت زنی‌های هدفمند در محلات مختلف بندرکنگ یک محل فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیمی به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک منزل خالی از سکنه تعداد ۲ دستگاه ماینر غیر مجاز فعال به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی ماینرهای قاچاق کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.