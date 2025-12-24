خودرو حامل ماینرهای قاچاق در شهرستان بندرلنگه شناسایی و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی گفت: مأموران انتظامی پلیس امنیت عمومی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله با کالاهای قاچاق و مبارزه با جرایم اقتصادی روز گذشته حین گشت زنی‌های هدفمند در بندر معلم به راننده و سرنشینان یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران در یک عملیات ضربتی جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷ دستگاه ماینر غیر مجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی ماینرهای قاچاق کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.