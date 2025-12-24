  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

خودرو حامل ماینرهای قاچاق در شهرستان بندرلنگه شناسایی و توقیف شد

خودرو حامل ماینرهای قاچاق در شهرستان بندرلنگه شناسایی و توقیف شد

بندرلنگه- با تلاش ماموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در بازرسی از یکدستگاه خودرو سواری ۷ دستگاه ماینر و استخراج رمز ارز قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی گفت: مأموران انتظامی پلیس امنیت عمومی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله با کالاهای قاچاق و مبارزه با جرایم اقتصادی روز گذشته حین گشت زنی‌های هدفمند در بندر معلم به راننده و سرنشینان یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران در یک عملیات ضربتی جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷ دستگاه ماینر غیر مجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی ماینرهای قاچاق کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6700576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها