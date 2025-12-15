به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین داوود خواجه‌لو، ظهر دوشنبه در نشست «هم‌اندیشی اعتکاف استان کردستان با رویکرد ارتقای کیفی و هم‌افزایی فرهنگی» با تقدیر از اقدامات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، اعتکاف را نماد معنویت و خودسازی دانست و اظهار کرد: بزرگان دین از اعتکاف به‌عنوان «ام‌العبادات» یاد کرده‌اند و وظیفه ما فراهم کردن بستر مناسب این عبادت بزرگ در مساجد است.

مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان و دانش‌آموزان از اعتکاف در سال‌های اخیر افزود: این حضور امیدبخش، مسئولیت برنامه‌ریزان را دوچندان می‌کند و لازم است در سه حوزه مدیریتی، اجرایی و محتوایی، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا اعتکاف به فرصتی واقعی برای تربیت دینی نسل جوان تبدیل شود.

پرهیز از افراط و تفریط در برنامه‌های عبادی

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان با تأکید بر رعایت اعتدال در برنامه‌ها خاطرنشان کرد: نباید دانش‌آموزانی که آشنایی کافی با مباحث عبادی ندارند، تحت فشار برنامه‌های سنگین قرار گیرند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی، ایجاد و تثبیت روحیه معنوی در جوانان است تا پس از اعتکاف نیز ارتباط آنان با معنویت به‌صورت مستمر ادامه یابد.

پیوند معتکفین با خدا، قرآن، شهدا و مسجد

خواجه‌لو با تشریح محورهای محتوایی اعتکاف گفت: انس با خدا از طریق خلوت معنوی و عبادت‌های فردی و جمعی، انس با قرآن از راه محافل قرآنی یا برنامه‌های جایگزین متناسب با سن دانش‌آموزان، انس با شهدا با انتخاب یک شهید به‌عنوان الگوی معنوی و انس با مسجد به‌منظور تداوم حضور نوجوانان پس از اعتکاف، باید در کانون برنامه‌ها قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی استثنایی است و چه‌بسا برخی از شرکت‌کنندگان پس از این تجربه، ارتباط مستمری با مسجد نداشته باشند؛ از این‌رو باید از این فرصت برای ایجاد پیوندی عمیق و ماندگار با معنویت بهره گرفت.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان در پایان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی تصریح کرد: برگزاری اعتکاف با کیفیت و محتوای غنی، به‌ویژه در بخش دانش‌آموزی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و امید می‌رود اعتکاف امسال زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر و پیوندخورده با قرآن، شهدا و مساجد باشد.