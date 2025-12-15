به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه روز یکشنبه بیست و سوم آذر در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی «استودیو هشت» شبکه رادیویی نمایش با اشاره به انتقاداتی که طی روزهای گذشته درباره افزایش قیمت بلیت کنسرتها و ماجرای پخش یک برنامه در شبکه نمایش خانگی با موضوع موسیقی رپ مطرح شده، توضیحاتی را ارائه داد.
وی در پاسخ به یکی از پرسشهای مجری برنامه مبنی بر افزایش بلیت کنسرتها طی هفتههای گذشته و ضعف اقتصادی سبد فرهنگی خانوار ایرانی برای تأمین حضور در چنین رویدادهایی بیان کرد: به طور حتم در این زمینه گلایه مندیهای وجود دارد چرا که عموم مخاطبان میخواهند خدمات و امکانات فرهنگی را با حداقل قیمت و مطلوبترین شکل ممکن دریافت کنند. اما انصاف میگوید که ما باید همه هزینهها را با هم جمع بزنیم و متوجه باشیم شرایط اقتصادی و معیشتی، برنامههای فرهنگی و هنری را هم خارج از این حیطه و اراده قرار نمیدهد. بالاخره هزینهها در کشور، به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود دارد، هر روز در حال افزایش است و اینکه ما احساس کنیم قیمت خدماتی که هیچ ربطی هم به حوزه دولتی و حاکمیتی ندارد، باید ثابت بماند، مقداری دور از انصاف است. این را هم بگویم که فارغ از ماجراها، مطالب و گزارشهایی که طی این روزها در فضای رسانهای کشور منتشر شده، ما مدتی است با تهیهکنندگان موسیقی در تعامل و گفتوگو هستیم و این دوستان هم همکاری لازم را داشتهاند. به شکلی که میتوان گفت عملاً قیمت بلیت کنسرتها نسبت به آن چیزی که تقریباً در سهماهه یا چهارماهه اول سال تعیین شده تغییری نکرده است.
رضایی ادامه داد: حالا ممکن است میزانی از مبلغ عنوان شده در افزایش قیمت بلیتها مربوط به هنرمندانی باشد که مخاطبان بیشتری دارند اما همین میزان هم در میزانی بسیار محدود آن هم در «سقف قیمت بلیت ها» بین یک میلیون و هفتصد تا یک میلیون و نهصد هزارتومان تعیین شده، وسعت زیادی ندارد چون کف قیمت بلیطها همچنان بین دویستوپنجاه تا سیصدوپنجاه هزار تومان است که فکر نمیکنم در شرایط اقتصادی، رقمی باشد که بتوان این کف قیمت را کمتر تعیین کرد. البته که من نمی گویم رقم سقف بلیت، رقم معقولی است. حرف من این است با هزینهها و حساب و کتاب اقتصادی که مثلاً یک سال پیش در همین زمان اتفاق افتاده و این قیمت امروز، افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، فکر نمیکنم روند غیرمنطقی را دنبال کرده باشد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین هنگام بود که در واکنش به اظهارات مجری برنامه که توضیح داد «متأسفانه این جیبهای مردم بوده که خیلی روند غیر منطقی دارد» توضیح داد: من هم به این موضوع قطعاً اذعان دارم و شوربختانه همیشه در مشکلات اقتصادی، اولین چیزی که حذف میشود، حوزه فرهنگ و هنر است. من امیدوارم که دولت انشاالله بتواند راهکاری را بیندیشد که ما بتوانیم حمایت بیشتری بکنیم و مردم بتوانند با هزینه کمتری از برنامههای فرهنگی و هنری بهرهمند شوند.
رضایی در جواب سوال دیگری مبنی بر ماجرای کیفیت برگزاری کنسرتها و تولید آثار موسیقایی پس از انتشار گزارش آماری مجموعه تحت مدیریت خود طی روزهای گذشته اظهار کرد: طبق آماری که دیروز دفتر موسیقی منتشر کرد، شاید برای اولین بار بود که ما خیلی به تفکیک و دقیقاً در اصل، تمامی آمار ورودی و خروجی مجوزهایمان را اعلام کردیم، باید بگویم در حوزه برگزاری کنسرتها تقریباً ۱۰۰ درصد درخواستها با پاسخ مثبت مواجه و هیچ موضوعی هم رد نشده است. درعین حال تعداد کنسرتها افزایش بسیار قابل توجهی داشته و تعداد صندلیها و تعداد شرکتکنندگان در برنامههای ما نیز افزایش بسیار چشمگیری داشتهاند. چون ما در شش ماه گذشته سعی کردیم به ظرفیت سالنهای برگزاری کنسرت اضافه شود. یعنی فضاهایی که ظرفیت بیشتری را در حوزه مخاطب میتوانستند پاسخگو باشند، به برگزاری کنسرتها اختصاص پیدا کند. مسیری که خودش کمک بسیار بزرگی کرد تا اینکه بتوانیم مدیریت بیشتری بر روند افزایش قیمت بلیت کنسرتها داشته باشیم اما از نظر کیفی، خب این دیگر در قدرت هنرمندان عزیز ما است که ما مشتاقانه و مجدانه از این عزیزان درخواست میکنیم که کیفیت کار را هم افزایش و ارتقا دهند.
وی یادآور شد: قطعاً تلاش ما این است که هم از نظر تکنیکی و هم از نظر محتوایی، آثار جذابتری خلق شود. از سوی دیگر تلاشمان بر این است که اشعار قابلقبولتر، مفاهیم و مضامین منطبقتر بر فرهنگ ایرانی و فرهنگ اصیل ایرانی، نشر و گسترش از طریق رسانه پویا و فراگیر موسیقی پیدا بکند و ما بتوانیم شاهد آثار درخشانتر و ماندگارتری در حوزه شنیداری کشورمان باشیم.
رضایی در بخش بعدی صحبتهای خود درباره حواشی و واکنشهای به وجود آمده در فضای مجازی پس از پخش برنامه «گنگ» با اجرای علی ضیا در شبکه نمایش خانگی با موضوع «موسیقی رپ» گفت: ببینید، کلیت موسیقی رپ به عنوان گونهای از موسیقی، در حوزه موسیقی، از نظر ما یک پدیده غیرقابل پذیرش نیست. موسیقی رپ، مبتنی بر کلام و محتوایش است که مورد نقد و نظر قرار میگیرد. طبیعتاً محتوا و پیام این نوع موسیقی، اگر منطبق با ارزشها و مضامین فرهنگی باشد، خب پذیرفته است و خارج از آن، قاعدتاً پذیرفته نیست. اما حالا اینجا بین هنرمندان، بین صاحبنظران، بالاخره اختلافاتی وجود دارد. بعضی از هنرمندان و صاحبنظران، احساسشان بر این است که این نوع موسیقی، اگر آن محتوایی که شهرت را از آن گرفتهایم برداریم، دیگر موسیقی رپ نیست. ما هم در آن چهارچوبها و قاعدههای خودمان، قاعدتاً به آن مضامین و محتواهای فرهنگی و ارزشی باید پافشاری کنیم و پایبند باشیم. بنابراین به نظر من، این رفتارهای چندگانهای که در فضای فرهنگی و به شکلی به صورت غیرفرهنگی تداوم پیدا میکند و تلاش میشود، بعضاً، در اینکه به هر حال با ایجاد یک فضا و شرایطی که طرف مقابل را در «عمل انجامشده» قرار دهیم، خیلی به صلاح نیست.
وی در پایان بیان کرد: من فکر میکنم صاحبنظران و کسانی که علاقهمندند این گونه موسیقی را هم به نحوی در جامعه داشته باشند، باید قبل از اینکه برنامهای در پلتفرمی بیاید و به این شکل به این گونه موسیقی بپردازد یا اتفاقات دیگری که شاهدیم به شکل مجاز یا غیرمجاز اتفاق میافتد و عملاً بعداً فضاسازیهای رسانهای و گفتمانهای رسانهای دربارهاش ایجاد میشود، باید قبل از اینکه این پدیدهها را به فضای اجتماعی بکشانیم، راجع به آن با هم بیشتر صحبت کنیم، نظرات همدیگر را تامین کنیم که جامعه دچار تشتت آراء و به نوعی سردرگمی در انتخاب ژانری برای استفاده فرهنگی خودش نشود.
