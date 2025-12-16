گلستان در محاصره آتش؛ مهار ۱۵۸ حریق با عملیات زمینی و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گلبینیمفرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت آتشسوزیها در عرصههای طبیعی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۸ مورد حریق در جنگلها و مراتع گلستان رخ داده که بیشترین سهم آن مربوط به جنگلهای طبیعی بوده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد ۱۰۴ مورد از این آتشسوزیها در جنگلهای طبیعی، ۴۴ مورد در جنگلهای دستکاشت و ۱۲ مورد نیز در مراتع استان به وقوع پیوسته است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با اشاره به افزایش حریقها در آذرماه گفت: در این ماه، ۲۰ مورد آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان به ثبت رسید که عمده آن در جنگلهای طبیعی رخ داده و شهرستانهای گالیکش و رامیان بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
گلبینیمفرد ادامه داد: در یکی از حریقهای مهم شهرستان کلاله، برای مهار آتش از توان هوایی استفاده شد و طی ۹ سورتی پرواز و بیش از ۶ ساعت عملیات هوایی، آتشسوزی بهطور کامل مهار شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان گفت: برای اطفای حریق جنگل توسکستان، ۱۰ سورتی پرواز انجام شده است.
وی با تأکید بر نقش عامل انسانی در بروز بسیاری از حریقها، از مردم و گردشگران خواست نکات ایمنی را در زمان حضور در طبیعت رعایت کنند و افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی با پایش مستمر مناطق حساس و آمادگی کامل نیروها، بهصورت شبانهروزی برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزیهای احتمالی در سطح استان فعال است.
