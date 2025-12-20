  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده؛ ناوگان تهران دوبرابر می‌شود

مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی کلان‌شهرها گفت: با اجرای طرح ۲۰۰۰ واگن، طی چهار تا پنج سال آینده ۹۴۵ واگن جدید وارد شبکه مترو شده و ظرفیت ناوگان تهران تقریباً دو برابر خواهد شد.

پیمان هاتفی نژاد مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی ای درو (۹ کلان‌شهر کشور) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت تجهیز ناوگان مترو به واگن‌های جدید، گفت: طرح تأمین ناوگان مترویی کلان‌شهرهای کشور، مشهور به طرح ۲۰۰۰ دستگاه واگن، با هدف توسعه خطوط مترو، کاهش فاصله حرکت قطارها و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در کشور در حال اجراست و ۹ کلان‌شهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه، اهواز و مشهد را شامل می‌شود.

هاتفی‌نژاد افزود: مدیریت طرح توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) انجام می‌شود و وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها به عنوان بهره‌برداران، در اجرای پروژه سهیم هستند.

وی گفت: پیمانکاران خارجی و داخلی در بخش‌های مختلف پروژه مشارکت دارند و هماهنگی فنی و اجرایی میان آنها توسط مدیر طرح صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: تمام ارکان پروژه، از وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، سازمان گسترش و پیمانکاران داخلی و خارجی، در هماهنگی کامل هستند تا تحویل قطارها طبق زمان‌بندی انجام شود و پروژه با کیفیت و در زمان مقرر اجرا شود.

هاتفی نژاد افزود: تهران به عنوان پیشتاز قطار شهری در کشور از سال ۱۳۷۸ بهره‌برداری خود را آغاز کرد و اکنون مجموعاً ۱۶۷ قطار شامل ۱۱۸۱ واگن در خطوط مختلف مترو تهران فعال است. در سایر کلان‌شهرها شامل اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج و قم نیز حدود ۳۷۴ واگن در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

پیش‌بینی ۱۰۷۱ واگن در سه قرارداد برای تهران

هاتفی‌نژاد گفت: با توجه به توسعه خطوط و افزایش تقاضا، در قالب طرح ۲۰۰۰ دستگاه، برای تهران مجموعاً ۱۰۷۱ واگن در سه قرارداد پیش‌بینی شده و برای سایر کلان‌شهرها قراردادهای ۳۱۵ واگن، ۵۰ واگن برای قم و ۶۹۹ واگن دیگر تعریف شده است. در واقع، این برنامه به گونه‌ای طراحی شده که ظرفیت ناوگان تهران تقریباً دو برابر و سایر کلان‌شهرها سه و نیم برابر شود.

وی افزود: با اجرای این پروژه‌ها، مجموعاً حدود ۹۴۵ واگن جدید طی چهار تا پنج سال آینده وارد بهره‌برداری در خطوط قطار شهری کلانشهرها خواهد شد و کیفیت سرویس مترو، فاصله حرکت قطارها و امکان انجام تعمیرات اساسی روی قطارهای قدیمی بهبود می‌یابد.

وی گفت: همچنین در قالب این طرح، حدود ۵۰ میلیون یورو برای خرید قطعات یدکی پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در افزایش کیفیت بهره‌برداری و پایداری ناوگان، به ویژه در تهران، خواهد داشت.

مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی کلان‌شهرها تصریح کرد: ارزش کل پروژه‌ها بیش از ۳ میلیارد یورو است که بخشی از منابع از فاینانس خارجی و بخشی از منابع از محل منابع داخلی تأمین می‌شود. این ترکیب مالی امکان اجرای هم‌زمان چند قرارداد را فراهم کرده است.

عمق داخلی سازی به ۵۵ درصد رسید

وی گفت: در پروژه‌های قبلی، سهم ساخت داخل حداکثر ۳۵ درصد بود، اما در این طرح سهم ساخت داخل به حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث انتقال فناوری، اشتغال‌زایی و تقویت صنایع ریلی داخلی می‌شود.

هاتفی‌نژاد افزود: زمان‌بندی تحویل قطارها مشخص است و ورود اولین واگن‌ها از پایان سال جاری آغاز می‌شود. این روند تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت و متوسط تحویل ماهانه بیش از ۲۰ واگن پیش‌بینی شده است.

اولین قطارها تا پایان امسال وارد کشور خواهند شد

وی گفت: پروژه ۶۳۰ واگن تهران از سال ۱۴۰۲ شروع شده و اولین قطارها تا پایان امسال وارد کشور خواهند شد و برنامه‌ریزی شده که در سه سال آینده، ۹۰ رام قطار به تدریج به ناوگان اضافه شود.

هاتفی‌نژاد افزود: پروژه‌های ۳۱۵، ۵۰ و ۶۹۹ واگن سایر کلان‌شهرها نیز با پیگیری مدیر طرح و رفع موانع مالی و فنی در حال اجراست و ساخت و مونتاژ قطعات داخلی در حال تکمیل است.

وی افزود: طرح قطار ملی ایران نیز همزمان با این پروژه در حال پیشرفت است و با سهم ساخت داخل تا ۸۵ درصد، اولین قطار ملی آماده ورود به خطوط مترو شده است.

این مقام مسئول گفت: اجرای این طرح، توسعه صنایع داخلی، افزایش عمق ساخت داخل و تقویت انتقال فناوری، اشتغال‌زایی، بهبود شرایط بهره‌برداری از مترو، کاهش فاصله حرکت قطارها، افزایش ظرفیت جابجایی مسافران، کاهش آلودگی و ترافیک و ارتقای رفاه عمومی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و بخشی از برنامه دولت برای توسعه حمل‌ونقل پاک به شمار می‌رود.

سمیه رسولی

