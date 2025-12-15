تمرکزتوانیر برتوسعه ساخت داخل تجهیزات صنعت برق؛اعلام ۲۵۰ نیاز فناورانه

به گزارش خبرنگار مهر، اسدزاده مدیر تحقیقات توانیر (مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) از پژوهشگران حوزه صنعت برق امروز در حاشیه نمایشگاه تستا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمرکز اصلی ما در این نمایشگاه بر بررسی ظرفیتهای ساخت داخل و توسعه تجهیزات مورد نیاز صنعت برق بود. دستگاههای اندازهگیری، تجهیزات حوزه فیبر نوری، سامانههای حفاظتی و سایر اقلامی که صنعت برق بهطور مستقیم با آنها درگیر است و نیازمند انجام کارهای پژوهشی و توسعهای هستند، از جمله محورهای مورد توجه ما در این نمایشگاه به شمار میروند.
وی با اشاره به هدف وزارت نیرو و شرکت توانیر از حضور در این رویداد افزود: هدف اصلی ما از مشارکت در این نمایشگاه، شناسایی، تجمیع و اولویتبندی نیازهای فناورانه صنعت برق و ایجاد زمینه همکاری با شرکتهای فناور و دانشبنیان است.
اسدزاده درباره تعداد نیازهای شناساییشده گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ نیاز فناورانه در این نمایشگاه مطرح شده که شرکتهای مختلف، پیشنهادها و راهکارهای خود را در قالب پروانهها و طرحهای فناورانه ارائه کردهاند. جمعبندی نهایی این نیازها پس از نمایشگاه و با همکاری مجموعه توانیر انجام خواهد شد و آمار و اطلاعات دقیق آن متعاقباً اعلام میشود.
وی در ادامه به مهمترین چالشهای صنعت برق اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای اصلی ما در حال حاضر، حوزه HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست است) است؛ چرا که کاهش خطرات نیروی انسانی و صیانت از جان همکاران، از مهمترین مأموریتها و اولویتهای شرکت توانیر به شمار میرود. خوشبختانه در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده و شرکتهای دانشبنیان و نوآور نیز حضور فعالی دارند و برخی از محصولات خود را در این نمایشگاه ارائه کردهاند که از نزدیک قابل مشاهده است.
این پژوهشگر صنعت برق با تأکید بر رویکرد حمایتی توانیر نسبت به ایدههای نوآورانه تصریح کرد: ما هیچ محدودیتی برای ارائه نیازهای فناورانه قائل نشدهایم و معتقدیم هر ایده خلاقانهای که مطرح شود، مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تأیید، از آن حمایت خواهد شد.
اسدزاده با تشریح حوزههای اصلی نیاز فناورانه ادامه داد: نیازهای ما تنها به تجهیزات برق محدود نمیشود؛ حوزه فیبر نوری، ترانس، کلیدهای قدرت، تجهیزات حفاظتی شبکه، سامانههای پایش و دیگر بخشهای مرتبط با صنعت برق نیز جزو اولویتها و نیازهای هستند و دامنه این نیازها بسیار گسترده است.
وی در پایان با اشاره به همکاری با شرکتهای فناور گفت: شرکت توانیر با شرکتهای مختلف بر اساس ضوابط و تفاهمنامههایی که با وزارت علوم تنظیم شده، همکاری میکند و این نمایشگاه نیز با هدف توسعه همین تعاملات و شناسایی ظرفیتهای فناورانه برگزار شده است.
