به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در نشست آموزشی و توجیهی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان با موضوع بررسی فرآیند استعلام سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و تبیین نقش دستگاه‌های تخصصی در صدور نظر کارشناسی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حل مسائل اجتماعی، اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجتماعی کشور به شمار می‌روند که با تکیه بر مشارکت داوطلبانه شهروندان، در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سلامت، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و امور خیریه فعالیت می‌کنند.

اکبری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تأسیس و فعالیت سمن‌ها دارای نقش تخصصی و اثرگذار هستند، افزود: هدف از استعلام از دستگاه‌های تخصصی صرفاً انجام یک فرآیند اداری نیست، بلکه انتظار می‌رود دستگاه‌ها با نگاه کارشناسی، میزان انطباق اهداف، موضوع فعالیت و ماهیت سازمان‌های مردم‌نهاد را با حوزه تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر تصریح کرد: آشنایی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با ساختار، مأموریت‌ها و کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه ارائه نظرات تخصصی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: نقش دستگاه‌های تخصصی پس از تأسیس سمن‌ها پایان نمی‌یابد، بلکه آغاز یک همکاری مؤثر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل و چالش‌های جامعه است.

اکبری خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه هدف، شناخت مناسبی از مسائل و نیازهای واقعی مردم دارند و می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دستگاه‌های دولتی در برنامه‌ریزی، اجرای طرح‌ها و ارائه راهکارهای تخصصی ایفای نقش کنند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت سمن‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، موجب افزایش اثربخشی برنامه‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای مشارکت مردمی در اداره امور جامعه خواهد شد.

در پایان این نشست، ضمن تشریح فرآیندهای مرتبط با استعلام سازمان‌های مردم‌نهاد، بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و سمن‌ها، استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های مردمی و پیگیری مستمر مسائل و پیشنهادات مطرح‌شده تأکید شد.