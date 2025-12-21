به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ زین العابدین آقاپور در این زمینه اظهار کرد: در ادامه طرح مقابله با سرشبکههای اصلی قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک باند حرفهای فعال در زمینه قاچاق پیشساز مواد مخدر و مشروبات الکلی را شناسایی و منهدم کنند.
وی افزود: در این عملیات ۲۱۶ بطری مشروبات الکلی و ۱۳۶ لیتر پیشساز مواد مخدر صنعتی کشف شد.
سرهنگ آقاپور: پس از اشراف اطلاعاتی پلیس و انجام هماهنگیهای لازم با مرجع قضائی، مأموران در قالب یک عملیات غافلگیرانه دو نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی سردشت تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
نظر شما