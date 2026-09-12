به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک ورث روز جمعه (۲۰ شهریور) در جریان سخنرانی در کنفرانس انرژی دانشگاه تگزاس اعلام کرد که ذخیرهسازیهای راهبردی که پیشتر مانع افزایش شدید قیمت نفت خام در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شده بود، اکنون پایان یافته است و این درگیریها میتواند در ماههای آینده قیمتها را با رشد بیشتری روبهرو کند.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه، کشورها بهمنظور مقابله با کاهش عرضه، بخشی از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خام خود را به بازار عرضه کردهاند.
ورث گفت که این ذخیرهسازیها اکنون به پایان رسیده است. تصور سناریویی که در آن قیمتها بهسرعت کاهش یابند، دشوار است. به نظر من، در ماههای پیشرو همچنان خطر افزایش قیمتها وجود دارد.
در همین حال، به دنبال محدودیت در عرضه سوخت به دلیل جنگ علیه ایران و حمله اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا روز پنجشنبه (۱۹ شهریور) برای نخستین بار به ۶ دلار برای هر گالن رسید.
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