  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

بیجندی: انتظار ۱۵۰ میلی متر بارندگی در هرمزگان را داریم

بیجندی: انتظار ۱۵۰ میلی متر بارندگی در هرمزگان را داریم

بندرعباس-مدیرکل هواشناسی هرمزگان با اعلام وضعیت قرمز جوی در استان، از ورود سامانه‌های بارشی قدرتمند خبر داد و گفت: انتظار داریم در برخی مناطق استان شاهد بارندگی‌هایی تا ۱۵۰ میلی‌متر باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی مؤثر در منطقه، وضعیت جوی هرمزگان را در روزهای آینده ناپایدار توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه بالاترین سطح هشدار هواشناسی (قرمز) برای استان صادر شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود سه سامانه بارشی پیاپی طی روزهای جاری استان را تحت تأثیر قرار دهند. بر اساس تحلیل‌ها، سامانه دوم از فردا (سه‌شنبه) تا چهارشنبه و سامانه سوم نیز در پایان هفته فعالیت خود را بر فراز آسمان هرمزگان متمرکز خواهند کرد.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان در خصوص کمیت بارش‌ها افزود: میانگین تجمعی بارندگی استان طی این دوره حدود ۸۰ میلی‌متر برآورد می‌شود، اما در کانون‌های اصلی فعالیت سامانه، به‌ویژه در نواحی خاص استان، این رقم می‌تواند به حدود ۱۵۰ میلی‌متر نیز برسد.

بیجندی خاطرنشان کرد: این رویداد جوی اگرچه ممکن است با برخی خسارات همراه باشد، اما فرصت مناسبی برای تغذیه منابع آبی و کاهش تنش‌های مرتبط فراهم می‌کند. هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط و کاهش آثار احتمالی ضروری است.

وی در پایان از عموم شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و پیگیری اخبار معتبر هواشناسی از مراجع رسمی، در حفظ سلامت خود و امنیت خانواده‌هایشان کوشا باشند.

کد خبر 6690429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها