شهریاری: مدیران برای جذب کامل اعتبارات تخصیصی تحرک بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی شهریاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست ویژه ای با محوریت بررسی وضعیت پروژه‌های مهم دستگاه‌های اجرایی شهرستان بجنورد، که‌در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود از مدیران ملی برای ابلاغ اعتبارات ویژه به حوزه انتخابیه شش شهرستانی، گفت: جایگاه نظارتی نمایندگان مجلس ایجاب می‌کند عملکرد مدیران اجرایی به‌صورت نقادانه مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تشریح بخشی از پیگیری‌های انجام‌شده، از اخذ موافقت وزیر بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای احداث بیمارستان مادر و کودک در مرکز استان، دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تأمین ۶۰ میلیارد تومان اعتبار احداث کانال‌های آب کشاورزی و ۲۰ میلیارد تومان برای احیای قنات‌ها، و همچنین دستور وزیر نفت برای ابلاغ اعتبارات طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای روستایی خبر داد.

شهریاری افزود: دستورهای اخیر وزیر راه و شهرسازی برای اقدام فوری در رفع مشکلات اهالی گلستانشهر، توافق با سازمان راهداری برای افزایش اعتبارات راه‌های روستایی به ۱۷۳ میلیارد تومان، دریافت سهمیه قیر و تأمین منابع لازم برای اجرای طرح‌های هادی و توسعه روستایی از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی همچنین به مکاتبه مشترک با استاندار برای تأمین مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی طرح‌های آب و فاضلاب استان از محل تسهیلات ماده ۵۶، اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب مرکز استان و ۱۱ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های هادی روستاهای بجنورد اشاره کرد.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبارات ویژه برای مدیریت تنش‌های آبی، مسکن روستایی، روکش آسفالت و احداث راه‌های روستایی، تأمین ماشین‌آلات جدید راهداری، اجرای پروژه‌های ورزشی شهری و روستایی، راه‌اندازی دستگاه شتاب‌دهنده خطی موردنیاز بیماران سرطانی و توسعه و تجهیز خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت از دیگر پیگیری‌های اخیر بوده است.

شهریاری در پایان با تأکید بر لزوم تحرک بیشتر مدیران اجرایی شهرستان بجنورد، خواستار جذب سریع‌تر این اعتبارات و تسریع در تکمیل پروژه‌های مصوب برای رفع مشکلات مردم شد.