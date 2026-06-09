به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور،ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران از برداشته شدن گام نهایی برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه کمربندی قلعه نو خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات فنی، مشکل تأمین اعتبار این پروژه رفع شده است.

معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات فرمانداری ویژه شهرستان ری برای اتمام این طرح تخصیص یافته، تأکید کرد: بر اساس توافق با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، پیمانکار متعهد شده تا پایان شهریورماه امسال این مسیر را زیر بار ترافیکی ببرد.

وی افزود: طی دو سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته بود و اکنون ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن نیاز است که تأمین شده است.

سلیمان‌پور تصریح کرد: با پیگیری‌های کارشناسی، تملک اراضی محدوده طرح کامل شده و اکنون با تأمین اعتبار، شاهد برداشتن آخرین گام برای تکمیل این پروژه هستیم.

فرماندار ری در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه فرمانداری، افزایش رضایتمندی مردم شریف منطقه و رفع معضل چندین ساله ترافیک در این محور حیاتی است.