معاون فرماندار حاجی آباد و بخشدار فارغان معارفه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری در آئین معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری حاجی آباد و بخشدار فارغان، ضمن تبریک و قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات اخیر، اظهار کرد: مردم شهرستان حاجی آباد با فرهنگ‌ها و سلایق مختلف، در شرایط سخت اقتصادی نیز با همدلی و همراهی، نقش مؤثری در حفظ عزت و سربلندی کشور ایفا کردند.

وی با اشاره به فشارهای دشمنان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه جنگ اقتصادی و فرهنگی، افزود: دشمنان تلاش کرده‌اند با ایجاد مشکلات معیشتی مردم را خسته و ناامید کنند، اما ملت ایران با لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری، بار دیگر در میدان حاضر شدند و توطئه‌ها را خنثی کردند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت همدلی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان، تصریح کرد: اگرچه کشور از نظر توان دفاعی و نظامی به سطح بالایی رسیده است، اما آنچه مشکلات را حل می‌کند استفاده صحیح از ظرفیت‌ها، همبستگی اجتماعی و خدمت بی‌منت به مردم است.

وی همچنین از عملکرد فرمانداران، مدیران اجرایی و نیروهای جوان در سطح استان قدردانی کرد و افزود: در استانداری هرمزگان بانک اطلاعاتی جامعی از نیروهای توانمند و جوان تشکیل شده تا با بررسی‌های کارشناسی، از ظرفیت آنان برای آینده استان به بهترین شکل استفاده شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خاطرنشان کرد: انتخابات پیش رو، به‌ویژه پس از حوادث و جنگ ۱۲ روزه اخیر، آزمونی مهم برای همه ماست و باید با تلاش و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنیم.

در پایان، جهانگیری با تأکید بر اینکه «مردم اربابان اصلی ما هستند»، گفت: خدمت صادقانه به مردم و جلب رضایت آنان، مهم‌ترین وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است.

در این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات ارزنده آقایان بیژنی و احمد پور در دوران تصدی مسئولیت، مصطفی ماندگاری به عنوان سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی حاجی آباد و خانم نجمه احمد پور سرپرست بخشداری فارغان معرفی شد.