لزوم پژوهش مستمر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سیدستار هاشمی در این مراسم که عصر امروز (دوشنبه) با حضور جمعی از معاونان و مدیران و پژوهشگران در پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، وجود دو بازوی پژوهشی در وزارت ارتباطات را مهم برشمرد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت آنان در پیشبرد اهداف حوزه فاوا تاکید کرد.

لزوم تحقیق و پژوهش مستمر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات با تأکید بر نقش انکارناپذیر فناوری اطلاعات در تمامی شئون زندگی از جمله آموزش، سلامت و اقتصاد، گفت: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل ماهیت پویا و متغیر خود، نیازمند توجه ویژه و مستمر به پژوهش و تحقیق است، چراکه بسیاری از مباحثی که زمانی به‌عنوان متون درسی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، امروز دچار تغییرات ماهوی شده‌اند.

اهمیت همراهی پژوهش با صنعت

هاشمی با اشاره به اهمیت تحقیق و توسعه در وزارت ارتباطات، افزود: مراکز پژوهشی موفق در دنیا، مراکزی بوده‌اند که در کنار صنعت فعالیت کرده و پژوهش‌های آن‌ها برآمده از نیازهای واقعی صنعت بوده است.

وی تصریح کرد: اما زمانی که پژوهش‌ها صرفاً با هدف تائید شاخص‌ها بوده ناخودآگاه از نیازهای واقعی جامعه و صنعت فاصله معناداری گرفته و ما را از رسیدن به اهداف اصلی پژوهش باز داشته است که خوشبختانه پژوهشگاه در دوره جدید، جهت‌گیری خود را بر اساس نیازهای صنعت قرار داده که جای تقدیر دارد.

لزوم وجود بازوی پژوهشی عملیاتی در حوزه تلکام

هاشمی با تاکید بر ضرورت وجود یک بازوی پژوهشی عملیاتی و تخصصی در حوزه تلکام، وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور را مطلوب ندانست و گفت: ایران در دهه گذشته یکی از زیست‌بوم‌های موفق اقتصاد دیجیتال در منطقه بود و کشورهایی که زمانی از ما الگو گرفتند، اکنون از ما پیشی گرفته‌اند و این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.

هاشمی با بیان اینکه حوزه کارهای تحقیق و پژوهشی، یک حوزه چند بخشی یا حتی فرابخشی است، گفت: اساساً فناوری زبان مشترک بین علم و صنعت است و ما باید از این فرصت استثنایی و ظرفیت، حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور پرداخت و گفت: اگرچه تلاش‌های متعددی در این زمینه انجام شده، اما یکی از نکات بسیار مهم، توجه به اخلاق و حریم خصوصی داده‌ها است.

رونمایی از سند چشم انداز طیف فرکانسی

این مراسم با رونمایی از سند چشم‌انداز طیف فرکانسی در کشور که توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سفارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه شده بود، ادامه یافت.

بهره‌برداری از آزمایشگاه فناوری اطلاعات با نام دکتر حکاک، از دیگر برنامه‌های جنبی امروز با حضور وزرای ارتباطات بود.

همچنین از سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت ملی پست به عنوان شرکت‌های همکار پژوهشی تقدیر شد و در ادامه پژوهشگران و پژوهشکده‌های برتر این پژوهشگاه نیز با دریافت لوح سپاس از وزیر ارتباطات مورد تقدیر قرار گرفتند.