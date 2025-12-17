به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این رویداد با رویکرد مسئله‌محور و با هدف ایجاد بستر تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان شرکت‌های فناور، پژوهشگران و صنایع بزرگ کشور برگزار شد و بر شناسایی چالش‌ها و نیازهای واقعی سازمان‌ها و ارائه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز داشت.

توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، اولویت ملی

مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، در این رویداد با اشاره به برنامه‌های کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی اعلام کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سند ملی راهبری هوش مصنوعی و تقسیم کار ملی این حوزه، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های اصلی کشور است و پارک فاوا نقش فعالی در تحقق این مأموریت ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه پارک فاوا در زنجیره توسعه اقتصاد دیجیتال، به تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های حمایتی این مجموعه پرداخت و نقش پارک فاوا را در پشتیبانی از طرح‌ها و شرکت‌های فناور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبیین کرد.

حمایت هدفمند از شرکت‌های دارای آمادگی فناورانه

رئیس پارک فاوا کشور با اشاره به شعار این پارک با عنوان «از ایده تا صادرات» تصریح کرد: پارک فاوا به شرکت‌هایی که هنوز به سطح آمادگی فناوری (TRL) چهار یا پنج نرسیده‌اند ورود نمی‌کند، اما از محصولات و شرکت‌های حوزه فاوا که به سطوح TRL چهار و پنج به بالا رسیده باشند، حمایت‌های هدفمند، توسعه‌محور و تجاری‌سازی‌محور در دستور کار دارد.

وی افزود: تمرکز این حمایت‌ها بر توسعه محصول، تسهیل ورود به بازار و ایجاد زمینه صادرات محصولات فناورانه است و پارک فاوا از ظرفیت امور شبکه تاد و شعب استانی برای گسترش این حمایت‌ها در سطح کشور بهره می‌گیرد.

امضای موافقت‌نامه اعطای تسهیلات به برگزیدگان رویداد

در ادامه این رویداد، موافقت‌نامه اعطای تسهیلات توسعه محصول به برگزیدگان دومین رویداد ملی هوش مصنوعی ایران به امضای مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و محسن نظری، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان و رئیس رویداد ملی هوش مصنوعی ایران، رسید.

بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، در این دوره ۱۰ طرح منتخب در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی انتخاب شده‌اند که بخش عمده آن‌ها در زمینه‌های انرژی، مدیریت مصرف آب و امنیت سایبری فعالیت دارند.

برای حمایت از این طرح‌ها، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه پیش‌بینی شده است که هر طرح می‌تواند تا سقف ۱۵ میلیارد ریال از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.

همکاری مشترک پارک فاوا و پارک علم و فناوری سمنان

مافی با اشاره به امضای موافقت‌نامه همکاری میان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: این همکاری با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل فرآیند تجاری‌سازی محصولات فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک اجرایی شکل گرفته است.

وی افزود: در چارچوب این همکاری‌ها، زمینه استقرار تیم‌های منتخب، بهره‌مندی از زیرساخت‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و اتصال به شبکه ملی فناوری اطلاعات فراهم خواهد شد.

نقش وزارت ارتباطات در توسعه اقتصاد دیجیتال

رئیس پارک فاوا کشور با اشاره به مأموریت‌های وزارت ارتباطات در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های داده، گسترش شبکه 5G، ایجاد پلتفرم داده ملی و توسعه مراکز ابری از برنامه‌های وزارت ارتباطات است و مأموریت توسعه بازار و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به پارک فاوا واگذار شده است.

وی تأکید کرد: تحقق این اهداف بدون مشارکت فعال پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تربیت نیروی انسانی و حمایت از اپراتورهای هوش مصنوعی

مافی همچنین به برنامه‌های وزارت ارتباطات در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها از سطح دانش‌آموزی در قالب طرح «ایران دیجیتال» آغاز می‌شود و تا سطوح حرفه‌ای برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال ادامه دارد.

وی با دعوت از پارک‌های علم و فناوری برای ورود جدی و مأموریت‌محور به حوزه اپراتورهای هوش مصنوعی تصریح کرد: پارک فاوا از پارک‌های تخصصی که در این حوزه فعال عمل کنند، حمایت خواهد کرد و آمادگی مشارکت در اجرای مأموریت‌های ملی را دارد.

برگزاری نمایشگاه تخصصی و رویدادهای بین‌المللی

رئیس پارک فاوا کشور در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی از ۲۱ تا ۲۵ دی‌ماه با مشارکت وزارت ارتباطات خبر داد و اعلام کرد: در این نمایشگاه از بسته‌های حمایتی و خدمات ویژه پارک فاوا رونمایی خواهد شد و از پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های فعال در این حوزه برای حضور در این رویداد دعوت می‌شود.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری حداقل ۱۰ رویداد بین‌المللی با هدف معرفی محصولات شرکت‌های دارای توانمندی صادراتی در کشورهای مختلف خبر داد و بر ضرورت تقویت حضور بین‌المللی زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور تأکید کرد.