به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست ادارات اقتصادی آبادان با مدیرکل پیگیری‌های ویژه رئیس جمهور که در سالن کنفرانس اداره بندر آبادان برگزار شد با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری این شهرستان اظهار کرد: آبادان با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر شامل سه شهر آبادان، اروندکنار و چوئبده است که هر سه شهر دارای بندر و گمرک هستند.

وی افزود: این شهرستان میان اروندرود و بهمنشیر قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود به‌ صورت جزیره‌ای، همواره یکی از کانون‌های اصلی تجارت و داد و ستد در جنوب غرب ایران بوده است.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به ساختار اقتصادی منطقه گفت: بیش از ۷۰ درصد مشاغل شهرستان در حوزه خدمات بازرگانی قرار دارد و این موضوع نشان‌ دهنده نقش پررنگ آبادان در فعالیت‌های تجاری کشور است.

پیرهادی ادامه داد: وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نخل در آبادان، ظرفیت مهمی در حوزه کشاورزی ایجاد کرده و در کنار آن، بخش شیلات نیز از مشاغل اصلی مردم منطقه محسوب می‌شود. در دهه‌های گذشته فعالیت پالایشگاه آبادان نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان داشته است.

وی با اشاره به اهمیت پالایشگاه آبادان تصریح کرد: حدود ۲۵ درصد بنزین و گازوئیل کشور در این پالایشگاه تولید و تأمین می‌شود که بیانگر جایگاه راهبردی این مجموعه در اقتصاد ملی است.

فرماندار ویژه آبادان وجود فرودگاه بین‌المللی، ظرفیت‌های گردشگری طبیعی، گردشگری خرید و توریسم سلامت را از دیگر مزیت‌های مهم این شهرستان برشمرد و تأکید کرد: ظرفیت‌های تجاری و بندری آبادان نیازمند توجه و حمایت در سطح ملی هستند.