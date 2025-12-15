به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف عصر دوشنبه در دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با بیان اینکه کشور به حکمرانی علمی نیاز دارد، گفت: اگر قرار است به این نوع حکمرانی برسیم، پژوهش، آموزش و فرهنگ سه پایه اصلی حل مسائل کشور هستند و ساخت حکمرانی برای حال و آینده کشور و استفاده از همه درس‌عبرت‌هایی که از گذشته گرفته‌ایم، ضرورت دارد.

وی با یادآوری اینکه در این مسیر، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم نقش محوری دارند، ادامه داد: این دو وزارتخانه در ابعاد مختلف نباید تضعیف شوند. چرا که جامعه‌ای به وسعت یک وزارتخانه را پوشش می‌دهند و کافی است فقط یک دهه به‌صورت متمرکز روی این موضوع کار کنیم؛ آن‌وقت تا سال‌ها از این منبع ارزشمند و اثرگذاری که شکل می‌گیرد، بهره‌مند خواهیم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها، کنشگران مرزی میان حوزه علم، دانش و دانایی از یک‌سو و حوزه قدرت و سیاست از سوی دیگر هستند و نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند، گفت: البته بحث دانشگاه‌ها خود موضوع مستقلی است و رؤسای دانشگاه‌ها کنشگران مرزی هستند و لولای اصلی این بحث به‌شمار می‌روند و در این شرایط کسانی که باید این مسیر را رقم بزنند اگر درگیر مسائل جزئی شوند، دیگر نمی‌توان از آنان انتظار حکمرانی عاقلانه داشت و باید انتظار داشت که اندیشه‌ورزی برای کشور از دانشگاه شکل بگیرد.

قالیباف با تاکید بر اینکه حکمرانی عاقلانه یعنی نگاه عقلانیت عمومی در کشور باید از دانشگاه برخیزد، تاکید کرد: اگر اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه شکل نگیرد، تصمیم‌سازی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و تصمیم‌ها بر اساس ملاحظات لحظه‌ای و مقطعی اتخاذ می‌شود.

وی اضافه کرد: نتیجه چنین وضعیتی را آسیب دیدن مسائل مهمی است که مستقیماً با روح و روان یک نوجوان یا جوان، از پایه دهم و یازدهم آموزش‌وپرورش گرفته تا مراحل بعدی در دانشگاه، گره خورده است.

رئیس قوه مقننه خطاب به رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور، تاکید کرد: شما فرماندهان این میدان هستید و چه در میان دانشجویان و چه در ارتباط با بدنه جامعه، در خط مقدم قرار دارید و دانشگاه نیز خط مقدم عقلانیت عمومی کشور است.

قالیباف تاکید کرد: اگر این جایگاه وجود نداشته باشد و اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری در اینجا شکل نگیرد، تصمیم‌سازی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و تصمیم‌ها بر اساس ملاحظات لحظه‌ای و مقطعی اتخاذ می‌شود و نتیجه چنین وضعیتی، آسیب دیدن مسائل مهمی است که مستقیماً با روح و روان یک نوجوان یا جوان ارتباط دارد.

وی با اشاره به پیامدهای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، به موضوع کنکور اشاره کرد و با بیان اینکه موضوع کنکور بحثی علمی است، نه جریانی و نه سلیقه‌ای افزود: وقتی درباره جامعه‌ای تصمیم می‌گیریم، نباید تصور کنیم می‌توان با تصمیم‌های شتاب‌زده یا غیرعلمی با آن برخورد کرد و هیچ نهادی و ساختاری نباید محل تصمیم‌گیری بدون طی مسیر، اصول، مبنا و منطق باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حکمرانی را نمی‌توان در اتاق‌های دربسته و صرفاً با حضور سیاستمداران پیش برد و حکمرانی عاقلانه نیازمند کنشگری است و این کنشگری، به‌ویژه کنشگری رؤسای دانشگاه‌ها، اساس حکمرانی را شکل می‌دهد.

وی با بیان اینکه همین منطق باید در اداره کشور حاکم باشد، تصریح کرد: رئیس دانشگاه باید دغدغه دانشجویی که روی زمین می‌خوابد را با تمام وجود درک کند و باید با مسئله دانشجویان زندگی کند، شب را با کمبود بودجه و مشکل سپری، تا بتواند برای آن راه‌حل پیدا کند و بدانیم که کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود.

قالیباف، افزود: البته ورود به این مباحث باید با دقت، پرهیز از سطحی‌نگری و تکیه بر تجربه، علم و واقعیت‌های اجتماعی صورت گیرد و نباید اجازه داد مسائل بنیادین کشور به حاشیه یا روایت‌های غیرکارشناسی کشیده شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: ما این توان را داریم که درآمد سرزمینی کشور را در قالب برنامه هفتم دست‌کم ۲ برابر کنیم و با اتکا به تحلیل کارشناسی معتقدم می‌توان رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کرد به شرط آنکه به‌جای تکیه صرف بر سرمایه‌گذاری کلاسیک، بهره‌وری را به‌درستی تعریف و سهم آن را تا حدود ۵.۲ درصد افزایش دهیم. حتی می‌توان بخشی از سرمایه‌گذاری را از مسیرهای جدید تأمین کرد به این معنا که حدود ۲ درصد از محل بهره‌وری، مجدداً به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردد و تحقق چنین مدلی ساده نیست. اما باور دارم تنها نهادی که می‌تواند این مسیر را به‌طور واقعی به حرکت درآورد، دانشگاه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دانشگاه زمانی می‌تواند این نقش را ایفا کند که رئیس دانشگاه، حلقه عقلانیت میان حکمرانان و محیط واقعی جامعه باشد؛ کسی که بتواند سیاست، صنعت و علم را به هم متصل کند و تجارب گذشته نشان می‌دهد که این پیوند امکان‌پذیر است.

قالیباف یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری بدون پذیرش مسئولیت است؛ بنابراین هر نهادی که تصمیم می‌گیرد، باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد.

وی خاطرنشان کرد: هر جایی از برنامه هفتم پیشرفت مشخص شود که در توان ما نیست یا جبران گذشته انجام نشده، با جدیت اصلاح خواهد شد و تلاش ما بر این است که در وزارت آموزش و پرورش و علوم، اقدامات لازم را انجام دهیم تا وضعیت فعلی کشور بهبود یابد.