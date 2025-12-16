توضیح آموزش و پرورش ایلام در خصوص فاقد استاندارد بودن شیر مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع هم استانی‌های گرامی می‌رساند؛ سلامت دانش‌آموزان، به‌عنوان امانت‌های اجتماعی، همواره خط قرمز و اولویت نخست آموزش و پرورش استان ایلام بوده و هیچ‌گونه مسامحه‌ای در این خصوص پذیرفته نیست. در همین راستا، هرگونه موضوع مرتبط با تغذیه و سلامت دانش‌آموزان با حساسیت ویژه، دقت کارشناسی و پیگیری مستمر دنبال می‌شود.

در پی انتشار خبری از سوی معاونت بهداشت یکی از شهرستان‌های استان در خصوص «غیراستاندارد بودن شیرهای توزیع‌شده در مدارس» نکات زیر به استحضار مردم شریف می‌رسد:

اظهارنظر قطعی درباره سلامت یا عدم سلامت هر فرآورده غذایی، مستلزم ارائه مستندات رسمی آزمایشگاهی است که هنوز هیچ نتیجه‌ای به آموزش و پرورش ارائه نشده است.

کلیه شیرهای تحویلی به مدارس استان ایلام دارای نشان استاندارد ملی ایران و سیب سلامت از سازمان غذا و دارو بوده‌اند و فرآیند تأمین آن‌ها مطابق ضوابط و قراردادهای رسمی منعقدشده انجام گرفته است.

بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی، شیرهای مذکور پیش از توزیع، به مدت یک هفته تحت نظارت مدیر کنترل کیفی شرکت تولیدکننده در وضعیت قرنطینه قرار داشته‌اند و هیچ‌گونه گزارش رسمی دال بر عدم انطباق کیفی در این مرحله ارائه نشده است.

به محض طرح موضوع و در همان ساعات اولیه، با دستور مدیرکل آموزش و پرورش استان، توزیع شیر در مدارس بلافاصله متوقف شد تا بررسی‌های تکمیلی با حداکثر احتیاط انجام پذیرد.

از زمان آغاز توزیع شیر تا لحظه توقف، هیچ‌گونه گزارش رسمی یا موردی از مسمومیت یا عارضه ناشی از مصرف شیر در سطح استان ایلام ثبت و گزارش نشده است.

در پایان آموزش و پرورش استان ایلام ضمن تأکید مجدد بر اولویت مطلق سلامت دانش‌آموزان، اعلام می‌دارد نظارت و آزمایش‌های لازم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله معاونت غذا و دارو، به‌صورت دقیق، علمی و شفاف در حال پیگیری است و نتایج نهایی پس از دریافت مستندات آزمایشگاهی معتبر، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.