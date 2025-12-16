دستگیری مشاور املاکی کارچاق کن در شهرستان گنبد کاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با اعلام خبر دستگیری یک کارچاق کن در گنبد کاووس، اظهار کرد: این فرد با ادعای اینکه در دادگستری نفوذ دارد و میتواند در دستگیری محکومانی که حکم جلب دارند، به اصحاب پرونده کمک کند، افراد را فریب میداد و از آنان پول میگرفت.
آسیابی افزود: در پایش محوطه بیرونی دادگستری مشخص شد این فرد با پرسه در اطراف ساختمانهای قضائی با اصحاب پرونده ارتباط میگرفت و پس از فهمیدن علت مراجعه آنان به دادگستری، با ادعای اینکه در دستگاه قضائی، نفوذ دارد و میتواند از مسیرهای غیرقانونی امور پرونده افراد را پیش ببرد، از مردم پول میگرفت.
وی ادامه داد: با تلاشهای کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، این فرد هنگام دریافت پول از یکی از قربانیان، دستگیر و هم اکنون بازداشت است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متهم، مشاور املاک است و در بررسیها و تحقیقات مشخص شد، با هیچکس در دستگاه قضائی ارتباط ندارد و با ادعای نفوذ، افراد را فریب میداد.
آسیابی افزود: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری در طول شبانه روز آماده دریافت گزارشهای مردم درباره کارچاق کنها و افرادی است که با فریب مردم، وعده پیش بردن پروندههای قضائی از مسیرهای غیرقانونی را دارند.
نظر شما