پرونده آلودگی آلماگل و اینچه‌برون روی میز دستگاه قضایی

گرگان-رئیس حوزه قضایی بخش داشلی‌برون از آغاز اقدامات قضایی برای مقابله با آلودگی و جمع‌آوری زباله‌های رهاشده در حاشیه تالاب‌ آلماگل و محدوده منطقه آزاد اینچه برون و روستای تنگلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدنژادچهره در جلسه پیگیری حقوق عامه در دادگاه عمومی داشلی‌برون اظهار کرد: رهاسازی زباله در این مناطق علاوه بر آسیب به محیط زیست این تالاب و سلامت ساکنان منطقه، چهره این منطقه مرزی که دروازه ورود به آسیای میانه است را نامناسب کرده است.

احمدنژاد چهره افزود: نبود سیستم منظم جمع‌آوری پسماند، علاوه بر تهدید تالاب‌ها، زمینه را برای افزایش مشکلات بهداشتی از جمله بیماری سالک فراهم کرده است.

رئیس حوزه قضائی داشلی‌برون گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه پیگیری حقوق عامه، مصوب شد با همکاری اداره محیط زیست شهرستان، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، طی ده روز آینده و متناسب با شرایط جوی، پاکسازی عمومی حاشیه تالاب بین المللی آلما گل و منطقه آزاد انجام شود.

احمدنژادچهره ادامه داد: دهیاری روستای تنگلی هم موظف شده است سطل‌های زباله را در معابر مستقر کند و تأمین خودروی حمل زباله و نیروی انسانی مورد نیاز نیز با همکاری بخشداری و فرمانداری پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی روند اجرای مصوبات را پیگیری خواهد کرد و در صورت ترک فعل یا کوتاهی انجام وظایف قانونی، با متخلفان برخورد خواهد شد.

