به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک سارق حرفه‌ای داخل خودرو در سطح شهر تهران خبر داد و اظهار داشت: این سارق جوان که به‌صورت تک‌نفره و با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت و گاهاً با خودرو در طول روز به‌ویژه در مناطق شمالی شهر تهران دست به سرقت می‌زد.

وی افزود: متهم با شناسایی خودروهای پارک‌شده و بررسی محتویات داخل کابین، در صورت مشاهده اموال باارزش، با شکستن شیشه خودرو اقدام به سرقت می‌کرد.

سرهنگ سلطانی با اشاره به روند شناسایی و دستگیری متهم بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین وقوع سرقت‌های ارتکابی این متهم به سال گذشته بازمی‌گردد و نامبرده از همان مقطع در دستور کار و تحت تعقیب پلیس قرار داشته تا اینکه نهایتاً حدود یک ماه پیش طی اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، دستگیر و جهت ادامه رسیدگی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: با بررسی پرونده‌های موجود تاکنون ۳۰ نفر از شکات شناسایی شده‌اند و حسب دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، انتشار تصاویر و چهره بدون پوشش متهم به‌منظور شناسایی سایر شکات احتمالی صادر شده است.

وی از شهروندانی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند درخواست کرد: در صورت شناسایی متهم، می‌توانند جهت طرح شکایت و پیگیری پرونده به **پایگاه هفتم پلیس آگاهی واقع در میدان شوش، خیابان مشهدی حسن، جنب کلانتری ۱۱۶ مولوی مراجعه کنند.

سرهنگ سلطانی در پایان ضمن ارائه توصیه‌های پلیسی به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان از رها کردن اموال باارزش داخل خودروحتی برای مدت کوتاه خودداری کرده و هنگام ترک وسیله نقلیه، از قفل و بسته بودن درها و شیشه‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین پارک خودرو در مکان‌های روشن، پرتردد و تحت پوشش دوربین‌های مداربسته و استفاده از تجهیزات ایمنی و ضدسرقت نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.