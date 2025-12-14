رزاقی نژاد: صیانت از سلامت انتخابات، مسئولیت مستمر همه نهادها است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشتماه سال آینده اظهار کرد: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته و سلامت، امنیت، رقابتپذیری و قانونمداری چهار اصل اساسی آن است.
وی با بیان اینکه صیانت از سلامت انتخابات، تضمینکننده اعتماد عمومی و استحکام سرمایه اجتماعی است، افزود: هرگونه تخلف یا قانونگریزی در این عرصه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، به پشتوانه اجتماعی نظام آسیب وارد میکند.
دادستان مرکز استان با تأکید بر لزوم همکاری مستمر نهادهای اجرایی، نظارتی، قضائی و رسانهای، گفت: آموزش مجریان و ناظران، اطلاعرسانی دقیق به مردم، رصد هوشمند فضای حقیقی و مجازی و تصمیمگیریهای هماهنگ، نقش مؤثری در کاهش تخلفات انتخاباتی دارد.
رزاقینژاد با اشاره به اهمیت تقویت همبستگی ملی پس از تحولات اخیر منطقهای، گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی و احترام به حقوق مردم، زمینهساز مشارکت آگاهانه و تحکیم انسجام اجتماعی خواهد بود. وی از دستگاههای انتظامی، امنیتی و نظارتی خواست هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت انتخابات را بدون اغماض گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.
