صحت: هر ۳ روز یک فرد در منطقه کاشان در اثر تصادفات رانندگی فوت می کند

مجتبی صحت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به روند رو به افزایش مرگهای ترافیکی اظهار کرد: این موضوع یک فاجعه ملی است که به هر طریق ممکن باید جلو آن گرفته شود.
وی با هشدار نسبت به روند افزایشی تلفات ناشی از سوانح رانندگی، ابراز کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد آمار مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای مجدداً روندی صعودی به خود گرفته و این موضوع نیازمند اقدام فوری، هماهنگ و فرابخشی است.
مدیر پروژه کاشان شهر ایمن ترافیکی با اشاره به ابعاد نگرانکننده سوانح ترافیکی در کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۷۵ تاکنون، افراد زیادی در اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادهاند و حدود ۲۵ میلیون نفر نیز دچار آسیبهای جسمی شدهاند. آماری که از یک فاجعه انسانی و اجتماعی حکایت دارد.
وی، با بیان اینکه به ازای هر مورد فوت ناشی از تصادف، حدود ۵۰ مورد ناتوانی و معلولیت ایجاد میشود، خاطرنشان کرد: با وجود این حجم از خسارت انسانی و اجتماعی، باید پرسید چرا تلاشهای انجامشده تاکنون نتوانسته منافع ملموس و پایدار ایجاد کند.
صحت با اشاره به وضعیت شهرستان کاشان اظهار کرد: در کاشان، بهطور متوسط هر دو تا سه روز یک فرد بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهد. جوانانی پویا که سرمایه انسانی و آیندهساز جامعه هستند.
وی عوامل اصلی بروز تصادفات را شامل سرعت غیرمجاز و جادههای ناایمن دانست و افزود: عدم موفقیت در کاهش تلفات، نتیجه نگاه بخشی و نبود هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول بوده است.
مدیر پروژه کاشان شهر ایمن ترافیکی هدف اصلی این پروژه را کاهش ۵۰ درصدی مرگومیر و ناتوانیهای ناشی از تصادفات اعلام کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند وفاق و همافزایی میان مردم و مسئولان در عرصههای اجتماعی، سیاستگذاری و حتی فرهنگی و دینی است.
وی با بیان اینکه کاشان بهعنوان شهر پایلوت این طرح انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای پایلوت، شناسایی ظرفیتهای واقعی منطقه و بهرهگیری همزمان از توانمندیهای مردمی، دانشگاهها، هوش مصنوعی و فرمانداری است. این پروژه با محوریت و نظارت فرمانداری در حال اجراست.
صحت در پایان با دعوت از نهادها و متخصصان برای مشارکت در این طرح گفت: این پروژه در چهار حوزه اصلی شامل خودرو، راه، پاسخ پس از حادثه و کاربر راه و تغییر فرهنگ عمومی نیازمند همکاری و کمک همه ظرفیتهای موجود است تا بتوان گامی مؤثر در جهت کاهش تلفات و ارتقای ایمنی ترافیکی برداشت.
