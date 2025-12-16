برداشت هندوانه شب یلدا از مزارع شهرستان رودان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری اظهار داشت: برداشت محصول هندوانه از نیمه دوم آذر ماه آغاز شده و تا اواسط دی‌ماه سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت بیش از سه هزار تن هندوانه در این شهرستان، بیان کرد: هندوانه تولید شده در شهرستان علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان به استان‌های تهران، اصفهان و فارس نیز ارسال می‌شود و بخشی از آن به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و عراق صادر می‌گردد.

ذاکری افزود: ارقام هندوانه کشت شده در این شهرستان شامل: یونیژن، میکادو، چارلستون‌گری است.

ذاکری در ادامه بیان داشت: تمام مزارع هندوانه کشت شده در این شهرستان به آبیاری تحت فشار مجهز بوده که این امر موجب کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری می‌شود.