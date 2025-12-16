احتمال آغاز یک سناریوی خونین علیه نظامیان آمریکایی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صادق عبدالله کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که حمله صورت گرفته در تدمر علیه نظامیان آمریکایی می‌تواند آغاز یک سناریوی خونین جدید علیه این عناصر باشد.

وی اضافه کرد: این سناریو ممکن است در سایه خشم مرد سوریه از حضور نظامیان آمریکا و استقرار آنها در تعداد زیادی از پایگاه‌های نظامی این کشور محقق شود.

عبدالله بیان کرد: تحولات عرصه سوریه بسیار پیچیده است و ما شاهد حضور هزاران تروریست با تابعیت‌های خارجی در این کشور هستیم.

وی تصریح کرد: حمله به نشست افسران آمریکا و عناصر رژیم جولانی در شهر تدمر بیانگر شکست راهبردی است که واشنگتن در سوریه دنبال کرده است.

این کارشناس امور امنیتی تاکید کرد: ممکن است در مرحله آتی شاهد تحولات غافلگیرانه بیشتری باشیم که به صورت گسترده‌تری شکست این راهبرد آمریکا را ثابت می‌کند.