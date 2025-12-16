تجلیل رئیس حوزه قضایی اصلاندوز از مادران دارای فرزند معلول

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر صبح سه شنبه به همت اداره بهزیستی شهرستان اصلاندوز و با حضور جمعی از مسئولان و مادران دارای فرزند معلول، در سالن تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، کریم امیری رئیس حوزه قضائی شهرستان اصلاندوز با تبریک فرا رسیدن روز مادر، به بیان فضائل و ویژگیهای شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و با اشاره به جایگاه والای مقام مادر اظهار کرد: عشق مادر به فرزند، بهویژه فرزند معلول، جلوهای از موهبت بینظیر خلقت الهی و تجلی صبر، ایثار و فداکاری است.
وی در پایان این مراسم، به نشانه احترام و قدردانی از مقام والای مادران دارای فرزند معلول، در برابر آنان سر تعظیم فرود آورد که این اقدام با تشویق حاضران همراه شد.
گفتنی است، به همین مناسبت و در راستای ارج نهادن به تلاشها و خدمات بانوان شاغل در حوزه قضائی شهرستان اصلاندوز، با اهدای لوح سپاس از سوی رئیس حوزه قضائی از آنان تجلیل به عمل آمد.
نظر شما