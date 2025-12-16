https://mehrnews.com/x39SSp ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱ کد خبر 6691262 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱ پنجره مهر؛ تصاویری از بارش برف در تکاب و چالدران ارومیه- بارش برف در شهرستان های تکاب و چالدران چهره این شهرها را سفید پوش کرد. دریافت 25 MB کد خبر 6691262 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در روزهای پایانی پاییز در ماکو و بازرگان هاشمی: هلالاحمر زنجان در آمادهباش کامل قرار گرفت بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی شهرستان کاشان برف و باران در راه لرستان اولین برف سال در اردبیل آغاز شد برچسبها بارش برف تکاب آب و هوا
