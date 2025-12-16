  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

پنجره مهر؛

تصاویری از بارش برف در تکاب و چالدران

ارومیه- بارش برف در شهرستان های تکاب و چالدران چهره این شهرها را سفید پوش کرد.

