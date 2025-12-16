ثبت جهانی حریم محور زندیه شیراز قربانی ابهام در پرونده هتل آسمان است

ابراهیم کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت هتل آسمان گفت: جلسه کمیسیون شهرسازی شورا روز شنبه برگزار شد و بررسی این پرونده در صدر دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به مشاهدات میدانی خود افزود: عملیات ساختمانی در این هتل همچنان ادامه دارد، در حالی که هیچ نهاد رسمی تاکنون صحت و ایمنی سازه احداث شده را تأیید نکرده است.

عضو شورای شهر شیراز مشکل اصلی را فقدان شفافیت نهادهای متولی دانست و افزود: سازمان نظام مهندسی صرفاً بر لزوم بررسی‌های مداوم تأکید دارد و موضع قطعی در خصوص ایمنی بنا اعلام نمی‌کند. از سوی دیگر، اداره کل میراث فرهنگی نیز موضع روشنی درباره اینکه آیا ارتفاع کنونی هتل مانع از ثبت جهانی مجموعه زندیه خواهد شد یا خیر، ارائه نمی‌دهد.

کمالی با اشاره به اعتراضات مکرر به جلسات پیشین که خروجی مشخصی نداشت، از درخواست خود برای برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: در این جلسه، نمایندگان معاونت گردشگری استانداری، نظام مهندسی و اداره کل میراث فرهنگی دعوت خواهند شد تا پرونده هتل آسمان به صورت جدی بررسی شود.

وی تأکید کرد: در صورت جلسه آتی، اصرار خود را برای درج مکتوب این موضوع اعلام می‌کنم که شورا خواستار تخریب طبقات مازاد ساختمان و پاکسازی کامل حریم بصری زندیه از هرگونه بنای مزاحم سازه‌ای است.