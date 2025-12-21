حسینی: ۳۸۰ نفر در شورای پنجم شهر شیراز بدون ضابطه جذب شهرداری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی عصر یکشنبه در موضوع طرح سوال از شهردار شیراز در صحن علنی شورای شهر در خصوص عدم استخدام نیروهای جدید در شهرداری این کلان‌شهر به موضوع استخدام‌های غیرقانونی در شورای پنجم پرداخت و گفت: یکی از تخلفاتی که در دوره پنجم شورای اسلامی شهر شیراز رخ داد موضوع استخدام ٣٨٠ نفر در شهرداری شیراز است.

وی ادامه داد: برخلاف پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز که فرایند استخدام ٣٨٠ نفر را فراهم کرد، این شورا تاکنون حتی یک نفر را از هر طریقی استخدام شهرداری نکرده است.

رئیس شورای شهر شیراز افزود: این انتظار وجود دارد که با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته و نیازی که در شهرداری شیراز وجود دارد شرایط استخدام قانونی افراد در شهرداری پس از مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط فراهم شود.

حسینی همچنین تصریح کرد: با هیچ یک از اعضای شورای شهر مشکلی نداریم بلکه در «شیوه» با برخی از اعضای شورا دارای اختلاف است.

حجم کار شهرداری شیراز ۱۰ برابر شده ولی نیروی جذب نکردیم

محمد حسن اسدی، شهردار شیراز نیز در پاسخ به سوال رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: طی چهار سال گذشته هیچ نیرویی با روابط استخدامی مختلف وارد شهرداری نشده اما حجم کار شهرداری ١٠ برابر شده‌است.

شهردار شیراز ادامه داد: شاهد رشد یک هزار درصدی بودجه فرهنگی و یک هزار درصدی عمرانی بودیم اما هیچ استخدامی در شهرداری نداشتیم. نیروی انسانی در حوزه عمرانی از یک هزار نفر به ۵٠٠ نفر تقلیل یافته اما تمام اقدامات شهرداری شیراز توسط ١٣هزار نفر نیروی انسانی این نهاد در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: تلاش‌ها در شهرداری شیراز بر این اصل استوار است که مجوز استخدام ٢۵٠ نفر در شهرداری شیراز اخذ شود. پیش از این نیز مجوز استخدام بیش از ٣٠٨ نفر نیز در قالب آتش نشان فراهم شده بود که پس از طی فرآیند قانونی قرار است این افراد به زودی جذب بدنه شهرداری شوند.

به گفته اسدی، شهرداری تمام درخواست‌های انتقال افراد به این نهاد را ملغی کرده و اجازه جذب افراد را نداده است.