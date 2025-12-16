به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی طبق قوانین و مقررات (به ویژه مفاد دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی) و مطابق مندرجات اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دی آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

توجه: داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در پایگاه اینترنتی «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت به نشانی: edd.behdasht.gov.ir تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون اعلام شوند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند.

روش ثبت نام اینترنتی:

- مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir

- مراجعه به ترتیب به پیوندهای: «ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور»، «آزمون ملی دندانپزشکی»، «ارسال مدارک و ثبت نام».

هزینه ثبت نام ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان) است. هزینه آزمون قابل برگشت یا انتقال به فرد دیگری نیست. داوطلبان پیش از اقدام به پرداخت، از قطعیت تصمیم خود اطمینان حاصل کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی:

۱- تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در سال جاری گرفته شده باشد.

۲- تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه.

۳- تصویر اسکن شده کارت ملی.

هر یک از تصاویر بالا باید با فرمت jpg و حجم حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ کیلوبایت تهه شود.

توزیع کارت ورود به جلسه: کارت شرکت در بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

منابع بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی

۱. فهرست منابع دروس اختصاصی آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir پیوند «منابع آزمون ها»، بخش «منابع آزمون ملی دندانپزشکی» قابل دسترسی است.

۲. فهرست منابع دروس علوم پایه آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir پیوند «منابع آزمون ها»، بخش «منابع علوم پایه» قابل دسترسی است.

فرآیند بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی رأس ساعت ٨:٣٠ صبح روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

آزمون در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

پس از آزمون مرحله نظری:

اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون معرفی خواهند شد.