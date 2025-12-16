استاندار گیلان: شوراها حلقه کلیدی حکمرانی محلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر سه شنبه در جلسه شورای عالی استان‌ها در چاف و چمخاله لنگرود با تأکید بر نقش مؤثر شوراها به‌عنوان نزدیک‌ترین حلقه حکومت به مردم، گفت: ما امکانات بالقوه بزرگی در اختیار داریم که اصل آن، مشورت با مردم است.

وی همچنین با اشاره به کسری بودجه شدید عمرانی، از تبدیل نشدن فرصت‌ها به سرمایه‌گذاری مولد انتقاد کرد و افزود: نقش آفرینی نهادهای منتخب محلی در توسعه پایدار و حل مسائل مردم مورد تاکید است.

انتخاب در شورا؛ سرنوشت‌ساز و اثرگذار

حق‌شناس با اشاره به اثرگذاری انتخابات شوراها اظهار داشت: انتخاب در شوراها خیلی مؤثر است. طبیعی است که انتخاب مردم هم مؤثر است. تمام اشکالات از نقطه شروع می‌شود. اگر مردم آمدند و انتخاب کردند، باید به آن احترام گذاشت.

وی در توصیف وظایف سنگین مدیریت شهری افزود: شهرداری کار بسیار سختی است. شهرداران هر روز درگیر مسائل پیچیده‌ای هستند. توقع مردم هم زیاد است؛ توقع اصلی این است که در مورد مشکلاتی مانند زباله کاری بکنی، شهر را درست کنی. این حقوق و وطن هر کسی است که در آن زندگی می‌کند.

خودمختاری مالی و نقش شوراها در جلب سرمایه

استاندار گیلان با بیان یک چالش کلان ملی گفت: امسال بودجه کل کشور حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که تنها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است. از این مقدار، تا امروز زیر ۳۰ درصد ابلاغ و تخصیص داده شده و آن هم عمدتاً اوراق است. برای تکمیل پروژه‌های عمرانی حداقل به ۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داریم.

وی ادامه داد: هیچ راهی نداریم جز مراجعه به بخش غیردولتی. باید در ادبیات خود از سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌دار استفاده کنیم. ما با ثروت مخالف نیستیم، با سرمایه‌گذاری مولد موافقیم. متأسفانه طبقه متوسط در سال‌های اخیر به شدت لاغر شده و بخشی از آن به طبقه مرفه پیوسته، اما سرمایه‌شان را به سمت دلار، سکه و زمین می‌برند، چون می‌ترسند.

شوراها؛ حلقه اتصال حکومت و مردم

حق‌شناس نزدیکی شوراها به مردم را نقطه قوت آنها دانست و تصریح کرد: شوراها نزدیک‌ترین حلقه حکومت به مردم هستند. مردم آنها را در شهر می‌بینند و با آنها می‌توانند مشورت کنند. استاندار و فرماندار درگیر مسائل کلی‌تری مانند آب و برق هستند، ولی شوراها به راحتی می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. منتخب بودن، سرمایه اجتماعی بیشتری می‌آورد.

وی در پایان با اشاره به اصل مشورت در قانون اساسی و سیره پیامبر (ص)، خاطرنشان کرد: قانون اساسی و سیره پیامبر بر مشورت تأکید دارد، ولی ما تاکنون از این فرصت به بهترین شکل استفاده نکرده‌ایم. شوراها این پتانسیل را دارند که با مشورت مردم، راه‌حل‌های محلی برای مسائل ملی بیابند.