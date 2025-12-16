به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در سیصد و هشتادمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به فرارسیدن هفته زن، بر لزوم پرهیز از نگاه نمایشی و سیاسی به موضوع زنان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت زنان، نه فقط در شهرداری بلکه در کل کشور، متأسفانه در بسیاری از موارد به بازی‌های سیاسی تقلیل یافته است؛ در حالی‌که صرف پست دادن یا انتصاب‌های نمایشی، به‌هیچ‌وجه به معنای اهمیت دادن واقعی به جایگاه زن نیست.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری واقعی از ظرفیت عظیم زنان افزود: آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، شأن، منزلت و کرامت زن در جامعه است؛ موضوعی که نباید صرفاً در قالب عناوین مدیریتی یا آمارهای ظاهری خلاصه شود.

آقامیری یکی از مؤلفه‌های اساسی ارتقای جایگاه زنان را احترام به حجاب دانست و تصریح کرد: حجاب فقط یک حکم فردی یا ظاهری نیست، بلکه عاملی مؤثر در ارتقای شأن و منزلت زنان و ایجاد آرامش روحی و روانی برای خودِ زنان و جامعه است. این موضوع باید در کشور به‌درستی تبیین شود و مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از اقدامات انجام‌شده در حوزه جامعه‌پذیری و توانمندسازی زنان قدردانی کرد و گفت: از خانم اردبیلی بابت گزارشی که در جلسه گذشته درباره جامعه پذیری زنان زندانی رأی باز ارائه دادند تشکر می‌کنم.در گزارش گذشته، ۴۱۱ نفر جذب مراکز کوثر شده بودند و طبق آمار جدید، ۹۰ نفر دیگر نیز اضافه شده‌اند که در مجموع منجر به بازگشت آرامش و احیای حدود ۵۰۱ خانواده شده است. این اقدام ارزشمند بازخوردهای بسیار مثبت و گسترده‌ای داشته و گزارش آن در بخش‌های مختلف ارائه داده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت نهاد خانواده، خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در خانواده‌های ایرانی، زمانی که دختر یا پسری به سن ازدواج می‌رسد، خانواده‌ها به‌طور طبیعی دغدغه‌مند می‌شوند و خود را موظف می‌دانند در مسیر ازدواج او نقش‌آفرینی کنند. این موضوع یک مسئولیت شرعی، اخلاقی و اجتماعی است که همه ما با آن آشنا هستیم.

آقامیری با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در حوزه زنان در شهرداری تهران افزود: در بررسی مستنداتی که ارائه شده، به‌روشنی جای خالی یک کانون تخصصی مشاوره و تسهیل‌گری ازدواج در مجموعه زنان شهرداری احساس می‌شود.

وی با بیان تجربه‌ای از یکی از برنامه‌های ویژه بانوان شاغل در شهرداری گفت: چند روز پیش به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در جمعی از بانوان یکی از مجموعه‌های شهرداری حضور داشتم. آماری که همان‌جا ارائه شد نشان می‌داد تنها حدود ۳۰ درصد از حاضران متأهل و نزدیک به ۷۰ درصد مجرد هستند. این آمار، قابل تأمل و نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که باید برای خانواده شهرداری برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

عضو شورا با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در این حوزه تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مجموعه زنان در شهرداری می‌تواند راه‌اندازی کانون مشاوره و تسهیل‌گری ازدواج برای خواهران و حتی آقایان مجرد شاغل در شهرداری باشد؛ کانونی که علاوه بر مشاوره تخصصی، نقش واسطه‌گری مؤثر برای ازدواج را بر عهده بگیرد.

آقامیری با انتقاد از مشوق‌های کم‌اثر در حوزه ازدواج گفت: منظور از حمایت، وام‌های محدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیونی نیست. باید مشوق‌های واقعی، مؤثر و قابل توجه تعریف شود و این مجموعه هر سال به‌صورت شفاف اعلام کند که چه تعداد از کارکنان شهرداری از طریق این کانون ازدواج کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ارائه چنین آماری، یک خبر خوش و امیدآفرین برای خانواده بزرگ شهرداری تهران خواهد بود و می‌تواند به تقویت نهاد خانواده در مدیریت شهری منجر شود.

آقامیری در پایان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه زنان و خانواده، ابراز امیدواری کرد با نگاه مسئولانه و غیر نمایشی، شاهد ارتقای واقعی جایگاه زنان و تحکیم نهاد خانواده در شهرداری تهران باشیم.