زنان مسئله‌ نیستند بلکه حلال مشکلات شهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی صبح شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ در نشست خبری با تشریح طرح جدید شهرداری در حوزه زنان با عنوان پویش «ریحان شهر» گفت: در فضای فعلی کشور نیاز است سطح حکمرانی مردمی و دوسویه بودن تعاملات ایجاد شود و در این فضا خانواده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که قلب این موضوع به زنان باز می‌گردد.

مشاور شهردار تهران در امور زنان یادآور شد: زنان مسئله ما نیستند بلکه حلال مشکلات هستند اگر مدیریت شهری قصد حل مشکلات شهر را دارد باید زنان را به شمار بیاورد و در این مسیر خانواده‌ها درک شوند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران افزود: در چنین دیدگاهی، نیاز است این ارتباط مؤثر با حدود ۴ الی ۵ میلیون زن تهرانی را ایجاد کنیم و بهره گیری از گروه‌های کنش گر مردمی نیز راه حل این موضوع است. تمام آنچه به عنوان کنشگر مردمی مطرح است برای ما حائز اهمیت اند.

اردبیلی بیان کرد: در طرح ریحان شهر زنان و دختران شهر هستند که به ما می‌گویند که راه حل مسئله چیست و ما در این رویداد نقش حمایت گری و تسهیل کنندگی را خواهیم داشت.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان بیان کرد: شهرداری یک شبکه دسترسی به شهروندان دارد که می‌تواند این شبکه را در جریان عمل بیاورد. از این به بعد یک سلسله رویدادهایی را خواهیم داشت.

اردبیلی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از بانوان ما به دلیل ذات بهبود دهندگی، توانایی زنده کردن محلات و شهر را دارند. طرح ریحان شهر مبتنی بر این مسائل شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: ریحان شهر یک جریان اجتماعی است که امیدوارم منشأ یک اتفاق مثبت در شهر شود.

اردبیلی بیان کرد: چشم امید ما برای حل مسائل شهر تهران به زنان و خانواده‌ها است. یکی از اشکالاتی که افراد تصور می‌کنند فرزندآوری دشواری دارد، محدود شدن برخی تفریحات است و ما برای پایان دادن به این تفکر غلط و ترویج این فرهنگ که ازدواج پایان خوشی‌ها نیست، تلاش‌هایی کرده ایم.

مشاور شهردار تهران در امور زنان عنوان کرد: به عنوان مثال در برخی پارک‌ها مظاهر آسیب‌های اجتماعی مانند معتادان باعث می‌شود خانواده‌ها نتوانند از آن فضا استفاده کنند که شهرداری برای این موارد برنامه دارد و همه جای شهر باید فضایی برای خانواده و امن برای حضور زنان باشد.

وی با اشاره بر مجموعه‌های خدماتی ویژه بانوان تصریح کرد: ۵۲ مرکز کوثر، ۶۴ زیر ساخت کوثر، مجموعه‌های شهربانو و ۹ بوستان ویژه بانوان در تهران داریم که در دستور کار شهردار تهران، افزایش ۵ الی ۷ عددی بوستان‌های بانوان است. به علاوه طی سه ماه آینده ۲۰ مجموعه کوثر دیگر تأسیس خواهیم کرد و در سال آینده تعداد آنها دو برابر خواهد شد.

اردبیلی گفت: همچنین نمایشگاه زنان و تولید ملی نیز از ۱۱ الی ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در بوستان گفتگو راه اندازی خواهد شد تا بانوان بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

اردبیلی اظهار داشت: طیفی از مجموعه‌های مددسرا و گرم خانه‌ها وجود دارد که تلاش می‌کنیم طی بازدیدهای دوره‌ای خود، به آنها رسیدگی کنیم. اما به طور کلی تلاش خواهیم کرد تا کم‌تر تولید آسیب را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار محور ما هستند که خدمت رسانی به آنها را ارتقا خواهیم داد. مشاوره و مددکاری کارآفرینی و توانمندسازی ازجمله اقداماتی است که به صورت ویژه برای این بانوان انجام خواهیم داد.

وی با اشاره بر ایمنی زنان در سهل بیان کرد: ایجاد حس امنیت در امور و مرور شهری حداقل امری است که باید برای تهران رخ دهد اما فعلاً در همین سطح باقی مانده ایم. شهروندان می‌تواند از طریق سامانه ۱۳۷ نقاط نا ایمن را به ما اطلاع دهند. عمده نقاط نا امن گزارش شده نیز با کمک بانوان شناسایی شده و یک نقشه کلی از این نقاط داریم.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: شهرداران مناطق نیز موظف به رفع آنها هستند. کوتاه کردن پوشش سبز محیط، ایجاد روشنایی در نقاط تاریک و غیره توسط شهرداران انجام می‌شود اما برخی نقاط بی دفاع نیاز به طرح پروژه از سوی شهرداری دارد. اعتبار ۱۴۰۰ به دلیل اینکه به مناطق منتقل نشده بود درصد کمی از پروژه‌ها را به سرانجام رساند.

اردبیلی خاطرنشان کرد: حدود دو هزار نقطه نا امن داریم که مستلزم اولویت بندی است و فرایند تأمین اعتبار این موارد را برای سال آینده در نظر گرفته ایم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. ایجاد ایمنی برای بانوان امری حداقلی است و برای رسیدن به مرحله‌ای که زنان احساس امنیت، شادی و غیره داشته باشند فاصله زیادی داریم.

وی در پایان تصریح کرد: در طرح ریحان شهر یک فراخوان می‌دهیم و هر مجموعه کنشگری در سطح شهر که ایده‌های برای بهبود فضای شهری با کمک زنان داشته باشد، از سوی شهرداری حمایت خواهد شد.