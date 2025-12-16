نامه باشگاه خیبر به سازمان لیگ رسید؛ در انتظار پخش مکالمات اتاق VAR

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرم آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسین خبیری مدیرعامل باشگاه پیش از ظهر امروز با مراجعه به سازمان لیگ و تقدیم اتفاقات داوری دیدار روز گذشته با استقلال خواستار پخش مکالمات اتاق داوران VAR با داور وسط مسابقه شد.

در جریان این دیدار یک پنالتی مشکوک به سود تیم استقلال اعلام شد که به گواه اکثر کارشناسان داوری این صحنه پنالتی نبود. همچنین با ادعای اکثریت کارشناسان داوری در برنامه‌های رسمی تلویزیون، گل «عارف قزل» به استقلال کاملاً صحیح بود اما «احمد محمدی» تصمیم به مردود کردن گل سالم خیبر خرم آباد گرفت.

باشگاه خیبر ضمن احترام به جامعه داوری کشور، خواستار شفاف سازی در زمینه قضاوت داور مسابقه روز گذشته است و برای احقاق حق خود خواستار انتشار مکالمات اتاق VAR است.