مساجد نقش محوری در پیشگیری از خشونت و ترویج فرهنگ مدارا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضوانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گفت: مساجد با پشتکار و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مدارا، کرامت انسانی و پیشگیری از رفتارهای خشونتآمیز دارند.
وی افزود: در هشت ماه اول سال، حدود ۱۲ دوره آموزشی برای مبلغین و روحانیون در استان برگزار شد و رویدادهای فرهنگی و هنری مانند راوی در محلات و هیستوری با حضور دانشآموزان و همکاری آموزش و پرورش اجرا شد.
رضوانی همچنین به اهمیت استفاده از رسانههای نوین اشاره کرد و گفت: تولید کلیپهای کوتاه، انیمیشن و محتواهای رسانهای در کانالها و گروههای مختلف استان موج فکری و فرهنگی ایجاد میکند.
وی پیشنهاد کرد: ایجاد مرکز مشاوره فرهنگی و مذهبی در کنار دادگستریها و مساجد، طراحی برنامه سالانه مشترک و تدوین دستورالعمل فرهنگی استانی با شرح وظایف دستگاهها میتواند اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه را افزایش دهد.
قائممقام تبلیغات اسلامی قزوین در پایان تأکید کرد: آموزشهای غیررسمی در محافل دینی و مدارس باید تقویت شود تا روحانیون و روانشناسان بتوانند نقش مؤثر خود در کاهش خشونت و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کنند.
نظر شما