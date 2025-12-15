به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شنبهزاده در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، یکی از اصلیترین وظایف قوه قضائیه است که صراحتاً در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و رویکرد حاکم بر آن، پیشگیری علمی، اجتماعی و پیشدستانه است.
وی با اشاره به تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستقل در قوه قضائیه از سال ۱۳۸۹ افزود: مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی، پیشبینی و ارزیابی جرایم و ارائه راهکار برای کاهش یا جلوگیری از وقوع آنها از مهمترین مأموریتهای این معاونت است.
معاون دادگستری هرمزگان نقش رسانهها را در تحقق این مأموریت بسیار مؤثر دانست و گفت: اطلاعرسانی، آگاهیبخشی عمومی، ارتقای فرهنگ قانونمداری، مسئولیتپذیری اجتماعی و مدیریت آسیبهای نوپدید، بهویژه در فضای مجازی، بدون همراهی رسانهها امکانپذیر نیست.
شنبهزاده با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: عدم ثبت رسمی معاملات، بستر شکلگیری جرایمی نظیر زمینخواری، کلاهبرداری و افزایش پروندههای قضائی را فراهم کرده بود و این قانون، نقش مؤثری در تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی و صیانت از حقوق شهروندان دارد.
وی از برگزاری جلسات تخصصی با مشاوران املاک استان و الزام آنها به ثبت معاملات در سامانه «کاتب» خبر داد و تأکید کرد: ترویج این قانون نیازمند همراهی رسانهها برای اقناع عمومی و نهادینهسازی فرهنگ ثبت رسمی معاملات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان همچنین به اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اشاره کرد و گفت: این سامانه با کاهش بیش از ۷۰ درصدی جعل مجوزها، نقش مهمی در صیانت از اراضی ملی و دولتی، شفافسازی فرآیندها و جلوگیری از مفاسد دارد.
وی طرح قاضی در مدرسه را از برنامههای موفق این معاونت دانست و افزود: افزایش آگاهی حقوقی دانشآموزان، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر از مهمترین اهداف اجرای این طرح است که تاکنون با استقبال آموزشوپرورش همراه بوده است.
شنبهزاده به فعالیت سامانه «سجام» نیز اشاره کرد و گفت: این سامانه با حفظ هویت گزارشدهندگان، امکان مشارکت مردم بهعنوان دیدهبانان پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کرده و گزارشهای مردمی نقش مؤثری در کشف و کاهش جرایم داشته است.
وی از اجرای طرحهایی همچون «هر مسجد یک حقوقدان»، پیشگیری از خشونت، حمایت از کودکان و زنان در معرض آسیب، کنترل خشم، کاهش آسیبهای حاشیهنشینی و طرح «ملاقات مهر کودک» خبر داد و افزود: رویکرد این طرحها، کاهش آسیبهای اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تکرار جرم است.
معاون دادگستری هرمزگان با اشاره به برگزاری جلسههای آموزشی در مدارس، مساجد و محلات هدف، گفت: پیشگیری مؤثر، هزینههای اجتماعی و قضائی را به حداقل میرساند و از تحمیل آسیب به خانوادهها و جامعه جلوگیری میکند.
او در پایان با دعوت از رسانهها برای مشارکت فعال در اطلاعرسانی طرحهای پیشگیرانه، اظهار کرد: تعامل سازنده رسانه و دستگاه قضائی میتواند مسیر تحقق امنیت پایدار و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را هموار کند.
نظر شما