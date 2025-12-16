عرضه ۱۱ عنوان سرگرمی‌ ویژه شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح که از امروز ۲۴ آذر تا ۲ دی ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های کانون پرورش فکری را با تخفیف ۱۰ و ۱۵ درصد خریداری کنند. همچنین هم‌زمان با شب یلدا، طرح فروش ویژه ۹۴۰ عنوان کتاب و ۱۱ عنوان سرگرمی در سایت دیجی‌کانون آغاز شده است.

همچنین ۱۱ عنوان سرگرمی‌ سازنده تولید کانون پرورش فکری با ۱۰ درصد تخفیف در سایت دیجی‌کانون عرضه می‌شود.

کتاب‌های عرضه‌ شده در این فروش ویژه، طیف گسترده‌ای از موضوعات همچون داستان، شعر، هنر، فلسفه، روان‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم، دین، آموزش، طنز و سرگرمی را دربرمی‌گیرد.

انتشارات کانون همواره آثار خود را متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف سنی منتشر می‌کند. در این طرح نیز کتاب‌ها براساس رده‌بندی برای گروه‌های نوزاد (+صفر)، نوگام (۲+ سال)، نوباوه (۴+ سال)، نوخوان (۷+ سال)، نونهال (۹+ سال)، نونگاه (۱۲+ سال) و نوجوان (۱۵+ سال) ارائه شده‌ است.

علاقه‌مندان برای استفاده از این فرصت می‌توانند به پایگاه فروش اینترنتی محصولات کانون به نشانی digikanoon.ir مراجعه کرده و کتاب‌های دلخواه خود را با تخفیف خریداری کنند.