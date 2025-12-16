  1. جامعه
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

تشکیل ستاد رمضان بهزیستی برای هم‌افزایی ملی و تقویت مشارکت‌های مردمی

نشست تخصصی تشکیل ستاد ماه مبارک رمضان سازمان بهزیستی با هدف اجتماعی‌سازی سازمان، افزایش سرمایه اجتماعی و هم‌افزایی با مؤسسات غیردولتی و شرکای اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی تشکیل ستاد ماه مبارک رمضان سازمان بهزیستی با حضور سید محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی و معاونین هفت استان پیشرو (خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، قم، سمنان، کرمان و تهران) در دفتر مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با هدف اجتماعی‌سازی سازمان، افزایش سرمایه اجتماعی و هم‌افزایی با مؤسسات غیردولتی و شرکای اجتماعی برگزار شد، شرکت‌کنندگان به ارائه ایده‌ها، بررسی چالش‌ها و تدوین برنامه‌ای منسجم و یکپارچه برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های معنوی و رسانه‌ای ماه مبارک رمضان پرداختند.

حسینی در این نشست با اشاره به سیاست‌های ده‌گانه سازمان بهزیستی و به ویژه راهبرد دوم آن (اجتماعی‌سازی)، بر ضرورت تشکیل این ستاد تأکید کرد و اظهار داشت: ماه رمضان ماه همدلی، احسان و مشارکت است. این ماه فرصت طلایی و بی‌بدیلی است تا با رویکردی برنامه‌محور، شفاف و مشارکت‌جویانه، تمامی ارکان سازمان و ظرفیت‌های مردمی را برای حمایت از جامعه هدف بسیج کنیم.

وی تشکیل ستاد ماه مبارک رمضان را گامی ضروری برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها، هدررفت منابع و ایجاد انسجام ملی در اجرا و گزارش‌دهی دانست و افزود: هدف ما تبدیل احساسات نوع‌دوستانه و انسانی مردم در این ماه به اقداماتی ماندگار، هدفمند و تأثیرگذار است. باید بتوانیم به درخواست فزاینده نیکوکاران برای مشارکت، پاسخ شایسته داده و نیازهای نیازمندان را به صورت مؤثر پوشش دهیم.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی در ادامه به خروجی‌های نشست اشاره و تصریح کرد: در این جلسه، ایده‌های ارزشمندی از سوی استان‌ها مطرح شد. بر ایجادکمپین‌های ملی یکپارچه، استفاده هوشمندانه از فضای مجازی و رسانه ملی برای آگاه‌سازی افکار عمومی و جذب کمک‌ها، تقویت همکاری با خیرین، مؤسسات غیردولتی و نهادهای مذهبی همچنین طراحی بسته‌های حمایتی شفاف تأکید شد.

وی با اشاره به دستور مستقیم رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر تشکیل و تقویت این ستاد، تصریح کرد: تشکیل این ستاد به عنوان یک ضرورت راهبردی و بر اساس تأکید ریاست سازمان، بستر لازم را برای هماهنگی ملی و استفاده بهینه از همه ظرفیت‌ها فراهم می‌آورد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: ستاد مرکزی نقش هماهنگ‌کننده، تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا خواهد کرد تا فعالیت‌ها در سراسر کشور با کیفیت و هماهنگی لازم انجام شود. امیدواریم با عزمی ملی و بهره‌گیری از برکت این ماه، گام‌های بلندی در راستای کاهش آلام نیازمندان و افزایش سرمایه اجتماعی برداریم.

گفتنی است؛ دستورالعمل‌ها و برنامه‌های جامع ستاد ماه مبارک رمضان سازمان بهزیستی پس از نهایی‌سازی به تمام استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

